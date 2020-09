Prohibit el pas a vehicles de més de 12 tones pel pont del Fluvià a Esponellà

La Generalitat ha instal·lat un senyal de trànsit a la carretera GIP-5121 que prohibeix el pas de vehicles de més de 12 tones pel pont sobre el riu Fluvià que uneix els municipis d'Esponellà i Crespià. La mesura, que exclou de la prohibició el pas d'autobusos, ha agafat per sorpresa els veïns dels dos municipis.

L'alcalde de Crespià, Xavier Quer, ha afirmat que la Generalitat els va informar a principis d'agost d'aquesta intenció sense concretar cap data, però des de la setmana passada ja no es permet elpas de vehicles pesants. Des de l'Ajuntament de Crespià es va demanar a la Generalitat que els fes arribar l'informe tècnic que ja està en mans del consistori. L'informe detalla afectacions a l'estructura metàl·lica i els pilars del pont i conclou que la millor solució seria fer un pont nou.

Un problema de mobilitat

Quer exposa que la prohibició de pas suposa un problema de mobilitat pels veïns de la zona afectant de ple les empreses del polígon industrial, a propietaris agrícoles o la recollida de deixalles, entre d'altres, i que amb la nova prohibició es veuen obligats a fer una volta alternativa per Besalú o per Figueres. En aquest cas, si es tracta d'una qüestió de seguretat, Xavier Quer reclama al Govern que actuï de forma urgent per solucionar el problema el més aviat possible.

Fa uns anys es van instal·lar uns semàfors a cada extrem del pont per tal de donar pas alternatiu en cada sentit de circulació, ja que és estret, i per evitar que hi puguin coincidir diversos vehicles al mateix temps.

Bé cultural d'interès local

El pont d'Esponellà, que travessa el riu Fluvià, limita els termes municipals d'Esponellà i Crespià. D'origen medieval, fou destruït l'any 1794 durant la Guerra Gran. El 1939 va ser destruït de nou per l'exercit republicà durant la retirada en el final de la Guerra Civil espanyola. Aquesta infraestructura està protegida com a bé cultural d'interès local.