El Ripollès, la comarca catalana amb la velocitat de propagació més elevada

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats de Covid-19 acumulats són 10.529 (74 més), segons el darrer balanç del Departament de Salut.

Des de l'inici de la pandèmia han mort 836 persones al territori.

Hi ha 46 pacients ingressats (dos menys en comparació amb l'últim balanç), 11 dels quals a l'UCI.

El risc de rebrot es redueix a 132,23, però es manté per sobre el llindar de risc alt (100), que havia aconseguit contenir els darrers dies (fa dues setmanes era de 89,59). La Rt és d'1,10 i la taxa de confirmats per PCR del 22 al 28 d'agost de 62,80 per cada 100.000 habitants.

Males dades al Ripollès

El Ripollès és la comarca amb la velocitat de propagació més alta a dia d'avui amb una Rt de 3,19 (1,43 la setmana passada) i un risc de rebrot de 378,57, també disparat en comparació fa set dies (48,40). La comarca del Pirineu gironí té una taxa de confirmats per PCR per cada 100.000 habitants de 91,67 amb 22 positius del 22 al 28 d'agost (un 10,57% de les 235 PCR fetes). El Ripollès acumula 201 positius per PCR durant tota la pandèmia i 233 amb totes les proves. Té 2 pacients ingressats a l'hospital per coronavirus, els 2 a l'UCI.

Ciutat de Girona

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot és de 167,21, una xifra que millora els 274,39 de la setmana passada. La velocitat de propagació del virus baixa d'1 i se situa en 0,89, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 80,24 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.411 casos confirmats per PCR (17 més en comparació amb l'última actualització) i 1.911 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb tres persones ingressades per coronavirus.

Salt

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot va a la baixa i se situa en 469,27, mentre que la Rt s'eleva fins a 1,23. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 511 casos (9 més respecte a l'últim balanç) i 574 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats és de cinc, una menys respecte a ahir (cap a l'UCI).

