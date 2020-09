La temperatura bat rècords, essent la més baixa d'una nit d'agost en trenta anys

Catalunya va registrar entre diumenge i dilluns la nit d'agost més freda de les tres últimes dècades, arribant a mínimes de 5ºC, com a la localitat de Molló, al Ripollès. Les mínimes d'ahir també es van registrar en dos municipis gironins: Puigcerdà, amb 3,6 ºC i Das, amb 3,7 ºC. El descens de les temperatures ha vingut acompanyat en els últims dies de pluges, i fins i tot neu al Pirineu català, amb precipitacions de fins a 150 litres per metre quadrat al llarg de la tarda de divendres i la matinada de dissabte a les comarques del Ripollès, el Berguedà i Osona (Barcelona).

Les fortes tempestes que el passat cap de setmana van descarregar grans quantitats d'aigua en alguns punts de les comarques gironines van deixar també a la província fins a 352 llamps núvol-terra entre les 00 h del dissabte 29 i les 23.59 h del diumenge 30 d'agost, segons dades de la XDDE.

El diumenge, la majoria de les descàrregues elèctriques van concentrar-se en la franja horària que va entre les 14 h i les 20 h. El gruix dels llamps va caure a la Selva Marítima, el sud del Gironès i el sud del Baix Empordà, els mateixos llocs on els aiguats van tenir més afectació, com a Cassà de la Selva, on van recollir fins a 40 l/m2 en mitja hora o Caldes de Malavella, on els bombers van haver d'intervenir en rebre 12 trucades per inundacions de domicilis. Cap al vespre, la tempesta va baixar cap al Maresme per posteriorment endinsar-se cap al mar.

També el Ripollès va registrar diumenge nombroses descàrregues elèctriques entre les 14 h i les 22 h de la nit. La pluja més intensa i abundant va caure a la comarca la nit de divendres a dissabte, quan es van recollir més de 100l/m2 entre el Ripollès, el Berguedà i Osona.

Tot i les fortes pluges del cap de setmana el cabal dels rius gironins es trobava ahir en nivells de normalitat. Les pluges de les comarques de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà es van produir a prop de la desembocadura dels rius, de manera que no han afectat els seus nivells d'aigua. Malgrat això, l'aforament d'aigua del Ter a Sant Joan de les Abadesses i a Ripoll es trobava ahir una mica per sobre del normal, tot i que a la tarda el cabal de Sant Joan de les Abadesses ja havia baixat fins a nivells de normalitat, amb 9,9 m?3;/s.

Més avall, el marcador la sortida de l'embassament del Pasteral I, a la Cellera de Ter, marcava un aforament moderat amb 29 m?3;/s. També tenien un aforament una mica per sobre de l'habitual la Tordera al seu pas pel Pont Eiffel de Fogars de la Selva, amb 1,7 m?3;/s i el riu i canal de Sentmenat a Colomers, amb 29 m?3;/s. Els embassaments gironins van mantenir-se ens els nivells d'abans de les pluges. Susqueda es trobava ahir al 93,5%, el Pasteral al 69,1% i Darnius Boadella al 66,7%.