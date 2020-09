El virus no dona treva i segueix deixant més de 1.000 casos diaris a Catalunya

Malgrat que el risc de rebrot a Catalunya va baixar un punt respecte a diumenge, el coronavirus no dona treva i segueix deixant més de 1.000 casos diaris a Catalunya, ahir va ser el sisè dia consecutiu que es va superar aquesta xifra. Concretament, Salut va notificar 1.147 positius nous, vuit morts i segueix creixent el nombre de pacients hospitalitzats fins als 669 –34 més que diumenge–, dels quals 137 –un més– estan a l'UCI. La bona notícia és que la velocitat de reproducció del virus va disminuir dues centèsimes i es va situar en 1,09, és a dir, que cada infectat contagia pràcticament una persona de mitjana.

Quant als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 7.314 casos, una xifra superior als 7.016 casos detectats la setmana anterior. La dada també és superior als 6.493 casos detectats durant setmana del 7 al 13 d'agost. D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 95,34 per cada 100.000 habitants. Fa dues setmanes, la taxa marcava 84,63 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana passada se situava en 91,45. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 106.395 proves PCR a tot el territori, de les quals un 7,33% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 38,22 anys, amb tendència ascendent amb el pas dels dies.

Pel que fa al total de casos des de l'inici de la pandèmia (131.070, segons l'últim balanç), 108.798 han estat confirmats per PCR, 4.481 per epidemiologia, 3.325 són casos probables, 4.314 s'han detectat a través de proves ELISA i 10.152 a través de tests serològics –les proves ELISA i els tests serològics donen informació sobre l'estat immunològic.

En les darreres hores s'han notificat vuit defuncions, elevant el total de víctimes mortals a Catalunya fins a 13.021. D'aquestes, 7.173 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris (dues més), 4.134 en residències (les mateixes), 825 en domicilis (una més) i 889 (cinc més) no es poden classificar per falta d'informació.

Finalment, el risc de rebrot acumula dues setmanes consecutives a l'alça. Entre els dies 7 i 13 d'agost, aquest indicador se situava en 171,68 –per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt–, mentre que durant la setmana del 14 al 20 d'agost va passar a 191,26. Ara –setmana del 21 al 27 d'agost–, se situa en 199,56 –diumenge era de 200,87– i s'acosta perillosament al pic registrat el passat 23 de juliol, quan el risc de rebrot era de 202,93.



Possible estat d'alarma

D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va confirmar que participarà de la conferència telemàtica de presidents autonòmics de divendres. Torra, que va parlar amb Sánchez la setmana passada per la gestió de la pandèmia, espera tornar-hi a mantenir contacte els propers dies. El president de la Generalitat vol conèixer els detalls de la proposta del president espanyol sobre l'aplicació de l'estat d'alarma per autonomies.

De fet, Torra va reiterar que es planteja demanar l'aplicació de l'estat d'alarma si la situació epidemiològica requereix la limitació dels desplaçaments entre regions sanitàries. També va afirmar que reclamarà l'ajuda de l'exèrcit espanyol, si cal: «Ara la prioritat és la salut». A més, el president vol tornar a demanar a Sánchez un subsidi de conciliació familiar.

Finalment, en una entrevista a TV3, també va assegurar que el Govern prendrà «totes les mesures» contra les famílies que no portin els infants a les escoles: «Se'n diu absentisme escolar», va remarcar el president.



Més cribratges massius

El Departament de Salut va estendre ahir els cribratges massius de proves PCR, que va començar a fer el dissabte en alguns edificis de Badalona, als barris de Llefià i Gran Sol, i també als barris de la Florida, Pubilla Cases i les Planes de l'Hospitalet, als de Can Palet i Ca n'Anglada de Terrassa (Vallès Occidental) i a Sant Boi (Baix Llobregat).

A Badalona, la població diana a la qual van dirigides les proves és als joves d'entre 15 i 40 anys i les proves es van fer ahir i continuaran fins divendres. La intenció de Salut és fer més de 15.000 PCR en aquests barris de Badalona.

La intenció de tots els cribratges és descobrir persones asimptomàtiques que estan infectades.