Baixa el risc de rebrot i la velocitat de contagi a la regió sanitària de Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per Covid-19 acumulats són 10.591. En les darreres 24 hores, s'han sumat 62 nous casos positius de coronavirus, segons el Departament de Salut.

Hi ha 43 pacients ingressats (tres menys en comparació amb l'últim balanç), 9 dels quals a l'UCI.

Des de l'inici de la pandèmia han mort 836 persones al territori.

El risc de rebrot es redueix a 125, mentre que la setmana del 16 d'agost va ser de 141,36. La del 9 d'agost, per contra, estava en 90,69. La Rt és d'1,03 i la taxa de confirmats per PCR del 22 al 28 d'agost és de 60,49 per cada 100.000 habitants.

Ciutat de Girona

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot és de 180,84, mentre que la setmana del 16 d'agost va ser de 278,18. La velocitat de propagació del virus està en 0,93, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 85,02 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.423 casos confirmats per PCR (12 més en comparació amb l'última actualització) i 1.926 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb quatre persones ingressades per coronavirus.

Salt

A la ciutat de Salt, on dijous començarà un cribratge, el risc de rebrot va a la baixa i se situa en 457,04, mentre que la Rt està en 1,17. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 519 casos (8 més respecte a l'últim balanç) i 582 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats és de quatre, una menys respecte a ahir i cap a l'UCI.

Cribratge massiu a Salt

Salut va informar ahir que comença el primer cribratge massiu a la Regió Sanitària de Girona per detectar contagis de COVID19 a Catalunya. En concret, es realitzarà al municipi de Salt a partir de demà i durarà fins dissabte. L'objectiu d'aquesta campanya és contribuir a trobar persones que són portadores del virus sense saber-ho i tallar les cadenes de transmissió de la malaltia.

El cribratge s'oferirà voluntàriament, i de manera prioritària, a persones de 15 a 49 anys sense símptomes i que resideixin a la zona compresa entre el carrer Major, el passeig de Marquès de Camps, l'avinguda de Països Catalans i el carrer Ramon y Cajal, i que no se'ls hagi realitzat una PCR en els dies previs. La franja d'edat d'entre els 15 i els 49 anys és on es detecten la majoria dels positius actuals a la zona.

La recollida de mostres es farà a la Casa de Cultura Les Bernardes, des de les 10 a les 14 h i de 15 a les 19 h i es realitzarà amb personal d'atenció primària. Totes aquelles persones que presenten simptomatologia o hagin estat contactes de pacients positius no han d'acudir al cribratge massiu, sinó que seran programats des de l'atenció primària i els Gestors COVID en un circuit paral·lel.

Durant aquests dies es pretén realitzar unes 1.500 proves i es podria arribar a testar aproximadament un 25% de la població de Salt corresponent a l'àrea on se centra la campanya. La prova PCR és gratuïta i es podran consultar els resultats a la plataforma «La Meva Salut» al cap de dos dies. A la campanya hi col·laborarà el Consell Comarcal del Gironès i de la Diputació de Girona, que facilitaran l'espai on es faran les proves, l'Ajuntament, que en farà difusió juntament amb l'Equip d'Atenció Primària de Salt, i el SEM.

