Banyoles renova la xarxa d'aigua i el clavegueram del carrer Divina Pastora

Un moment de les obres començades per l'Ajuntament al carrer Divina Pastora. Pere duran/nordmedia

L'Ajuntament de Banyoles ha iniciat les obres per renovar la xarxa d'aigües netes i residuals en el tram final del carrer Divina Pastora des del carrer Baldiri Reixach fins a la seva connexió amb el passeig Mossèn Lluís Constans. Fa 15 anys, aquest tram del carrer, que era un cul de sac, va ser remodelat parcialment adequant-lo amb voreres i fanals, possibilitant la circulació de vehicles i persones que venien del passeig Constants i que anaven cap als carrers del barri del Raval.

Aquest estiu es va detectar un enfonsament de la part central del carrer que va evidenciar la necessitat d'intervenir-hi per remodelar totalment les xarxes d'aigües brutes i netes. Aquesta obra iniciada ara té un pressupost de 75.000 euros.

La renovació de la xarxa del clavegueram d'aquest carrer es farà coincidir amb la urbanització de dos trams de vorera que quedaven per fer just a la part que connecta amb el passeig Lluís Constans i que reduiran considerablement les places d'aparcament. En aquest espai s'hi plantaran arbres per donar continuïtat paisatgística a tot el tram del carrer. Aquestes obres tenen un pressupost de 125.000 euros i compten amb un termini d'execució de quatre mesos.