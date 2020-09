A Catalunya hi ha 46 residències de gent gran que estan en situació greu pel coronavirus

ACatalunya encara hi ha 46 residències de gent gran, de les 1.048, estan encara en una situació greu de coronavirus, amb persones infectades i sense permetre les visites, pel que estan classificades amb el color «vermell», segons dades del Departament de Salut.

Uns altres 55 geriàtrics tenen positius però són casos controlats i estan en fase d'estabilització, mentre que la gran majoria, 942, és a dir, un 90% de totes les residències, estan lliures de virus.

A la província de Girona hi ha 97 residències que estan lliures de virus i 14 que tenen persones amb Covid-19, mentre que no hi ha cap centre que estigui en situació greu i descontrolada.

El Departament de Salut classifica les residències per colors: vermell per a les que encara no han controlat l'epidèmia, taronja per a les que tenen casos confirmats però que estan en fase d'estabilització i verd les que no tenen cap contagiat.

Aquesta classificació s'actualitza cada setmana i d'elles depèn el règim de visites als residents als geriàtrics, que són aproximadament uns 55.000 a tot Catalunya.

Fins ahir havien mort a les residències catalanes 4.134 persones, sense comptar els residents que han mort en hospitals o centres sociosanitaris, fet que suposa que gairebé un 8% de les persones que vivien en geriàtrics i no han estat traslladades a hospitals o sociosanitaris hauria mort per aquesta epidèmia.

La ciutat de Barcelona és la que té més residències qualificades amb el color vermell, 31, seguida de la regió sanitària Metropolitana Nord, amb 9, mentre que n'hi ha sis en situació greu a Lleida.

A la resta de regions sanitàries catalanes no hi ha cap residència en color vermell, encara que sí en color taronja.

La Conselleria de Salut va anunciar ahir que iniciarà la setmana que ve cribratges a treballadors de residències de gent gran, segons el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon que va dir que el virus entra en recintes tancats, com poden ser les residències, «des de la comunitat».