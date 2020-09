El decret dels romanents repartiria 104 milions a Girona

El sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) va publicar ahir un informe on ha calculat quina quantitat hauria de percebre cada ens local (ajuntaments, diputacions, etc) en cas que s'aprovés el polèmic decret llei dels romanents proposat el mes passat per l'executiu de Pedro Sánchez. En el cas dels ajuntaments gironins, la quantitat que el ministeri transferiria seria de 104 milions d'euros.

Aquesta quantitat, que en el cas català s'eixamplaria fins als 770 milions (488 a Barcelona, 68 a Lleida i 109 a Tarragona), la rebrien els ens que hagin transferit a l'Estat els seus romanents, tal com estipula la llei. L'acord entre el ministeri d'Hisenda i la Federació Espanyola de Municipis i Província (FEMP) proposa distribuir un total de 5.000 milions d'euros entre els ens locals a canvi d'adquirir els diners del superàvit que estan obligats a guardar, que en el cas dels ajuntaments gironins el sindicat situa en 323,93 milions.

Segons Gestha, l'aplicació del decret comportaria tant avantatges com inconvenients. D'entre els primers, hi ha el fet que el decret preveu no exigir el compliment de la regla de la despesa del 2020 als ajuntaments, i a més permetria augmentar la seva capacitat d'endeutament de forma extraordinària. El sindicat, però, indica que un dels principals problemes del decret és la seva excessiva rigidesa, perquè exigeix als ajuntaments tot el seu romanent, sense donar opció a prestar-ne una part. Per això, si bé el sindicat es mostra favorable a l'aprovació del decret, proposa fer-ho amb esmenes, i que siguin els ajuntaments els que decideixin quina part volen prestar a l'Administració General de l'Estat (AGE), així com la creació d'un fons especial per finançar els ens. La proposta del Ministeri d'Hisenda es va oficialitzar després d'acordar-la amb la FEMP, que va validar la negociació amb el vot a favor del PSOE i l'abstenció d'Unides Podem.



Rebuig a l'acord

Una trentena de municipis, dels quals sis són catalans (Barcelona, Badalona, Terrassa, Lleida, Tarragona i Reus) i on també s'hi inclou Madrid i València, van rebutjar ahir en un comunicat conjunt l'acord entre la FEMP i el ministeri d'Hisenda. Els municipis reclamen a Sánchez que faci un nou decret «exprés» que mantingui el fons dels 5.000 milions com un fons «extraordinari» però desvinculat dels romanents. Les poblacions signants consideren l'acord «injust» i creuen que «vulnera l'autonomia financera de les entitats locals», a més d'establir una «exclusió inadmissible» dels ajuntaments que no disposen de romanent del repartiment dels fons dels pressupostos generals.

De fet, els municipis proposen un fons estatal «incondicionat» de 5.000 milions i un altre d'específic per finançar el transport municipal. També demanen l'ampliació del termini de les inversions financeres sostenibles i que s'elimini la regla de despesa, el concepte de dèficit i d'estabilitat durant els pròxims dos anys.