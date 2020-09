Esquerra Republicana de Campdevànol denuncia l'augment de la factura de l'aigua al municipi

Esquerra Republicana (ERC) de Camdevànol va denunciar ahir el que considera un augment «considerable» a la factura d'aigua per part de la companyia gestora, GIACSA, durant l'últim trimestre. La pujada del subministrament es deu, segons va informar l'equip de govern liderat per Dolors Costa (JxCat) fa dues setmanes, a una lectura estimada feta per la companyia perquè no van poder realitzar la lectura real dels comptadors durant els mesos de confinament.

En el mateix comunicat el govern va recomanar als veïns afectats que ho notifiquessin a l'Ajuntament, però segons el partit a l'oposició, «molts veïns s'han queixat perquè no han rebut l'avís d'incidència al correu ordinari».

El partit a l'oposició subratlla que el 26 d'agost alguns dels veïns es van dirigir a l'Ajuntament per fer una reclamació, i que en molts casos no ha estat favorable.

El partit, que té Toni Riera com a portaveu municipal, sosté que les tres opcions que tenen els veïns afectats que no han obtingut una resposta favorable per part de l'administració (interposar una reclamació a l'Oficina del Consumidor del Consell Comarcal del Ripollès, fer una reclamació presencial o a la pàgina web de l'oficina) «comporta perdre temps i afegeix preocupació per algunes persones que poden tenir dificultats econòmiques o de desplaçament». Per això, el portaveu del grup municipal demana a l'equip de govern municipal a través d'un comunicat que resolgui aquest problema, ja que considera que «l'equip de govern de JxCat expulsa la responsabilitat que té i fa perdre temps als veïns de Campdevànol en saber on i com s'han de presentar les reclamacions d'un tema que no en són responsables».

Així mateix, el partit a l'oposició sol·licita que sigui la mateixa empresa gestora la responsable de realitzar una lectura real dels comptadors i resolgui el succés sense causar més entrebancs als usuaris.