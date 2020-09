Gairebé 700 nous casos a Madrid en un dia

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir 8.115 casos de covid-19, dels quals 2.731 van ser diagnosticats en les darreres 24 hores, en comparació amb els 2.489 d'aquest dilluns. En total, ja s'han diagnosticat 470.973 persones de covid-19 a Espanya. Dels 2.731 nous casos, 689 positius s'han localitzat a Madrid, a molta distància del País Basc (420), seguit per Andalusia (309) i Aragó (253).

D'altra banda, va augmentar el nombre de morts en l'última setmana: de les 141 registrades divendres a les 159 d'avui. Un total de 29.152 persones han mort amb covid-19 a Espanya.

En els últims 7 dies s'han registrat 1.761 ingressos hospitalaris -134.693 des que el virus va arribar a Espanya-, i 132 a Unitats de Vigilància Intensiva (UCI) -12.345 des de l'inici de la pandèmia.



La situació dels hospitals

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar dilluns que el creixement de contagiats per coronavirus no està suposant «una pressió desmesurada» sobre el Sistema Nacional de Salut, i va insistir a prendre mesures perquè els casos no augmentin.

En una entrevista a Telecinco, el ministre va recordar que durant la desescalada, una de les condicions va ser elaborar «plans de contingència» per donar una resposta adequada als rebrots. No obstant això, va afirmar que hi ha «actituds i comportaments» als quals cal posar «fi». «Tot el que sigui concentracions en espais tancats sense mascareta és el que cal no fer», va destacar el titular de Sanitat, que també va criticar els «negacionistes» de la pandèmia. «Aquest virus és perillós. No cal tenir-li por però sí respecte. I són actituds que no ajuden perquè falten a la veritat i van contra la ciència», va subratllar.

Preguntat per l'augment de positius de les últimes setmanes, Illa va explicar que es deuen a múltiples factors, com «la mobilitat» i els «esforços de detecció» a través de PCR. Així, va defensar que «on apareixen brots» es treballa conjuntament amb les comunitats per doblegar la corba de contagiats.