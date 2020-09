Girona és l'única província catalana on puja el preu de l'habitatge usat

El preu de l'habitatge usat ha crescut un 1,5% a la província de Girona respecte a l'any passat, segons Idealista. De fet, és l'única demarcació catalana on ha registrat un augment, ja que a la de Barcelona ha caigut un 1,1%, a la de Tarragona un 2,9% i a la de Lleida un 4,3%.

A Catalunya, el preu de l'habitatge usat ha baixat un 2% anual a l'agost, fins als 2.228 euros per metre quadrat (euros/m2). L'últim índex de preus del portal immobiliari Idealista ha situat la variació mensual en els preus d'habitatge usat a Catalunya en un increment del 4,9%, i la trimestral en un pujada del 0,1%.

En àmbit estatal, el preu de l'habitatge usat a Espanya ha pujat un 3,4% a l'agost en relació amb el mes anterior, fins als 1.735 euros per metre quadrat, tot i que des de començament d'any acumula una reculada del 0,8%. El preu dels pisos usats s'ha incrementat a l'agost a totes les comunitats autònomes repecte al juliol, amb Navarra al capdavant dels ascensos amb una pujada del 5,3%.

La segueix Catalunya (4,9%), La Rioja (4,3%), Andalusia (3,5%), Castella-la Manxa (3%), Aragó (2,9%), Comunitat Valenciana (2,7%), Múrcia (2,5%), Canàries (+2,4%), Galícia (2,3%) i Astúries i Extremadura (2,1% a totes dues). Amb pujades inferiors al 2% s'han situat les comunitats de Castella i Lleó (1,9%), el País Basc (1,2%), Comunitat de Madrid (0,9%), Cantàbria (0,7%) i Balears (0,1%).



Preu del lloguer

La ciutat de Girona és la capital catalana on més ha crescut percentualment el preu del lloguer des del juny del 2015, segons un estudi de Fotocasa. En concret, ha pujat un 33% i el preu del m2 ha passat de 7,35 ? el 2015 a 9,79 ? el 2020. Així, l'increment se situa per sobre, per exemple, de la ciutat de Barcelona, on ha pujat un 30%, passant de 13,19 ?/m2 el 2015 a 17,21?/m2 el 2019.

Catalunya, que ha experimentat un encariment del 60%, se situa també com una de les comunitats autònomes on el preu dels habitatges de lloguer ha crescut més, tan sols superada per la Comunitat Valenciana, on ha pujat un 68%. El metre quadrat ha pujat de 9,17 ? a costar una mitjana de 14,63?. Així, els catalans el 2015 havien de pagar per un habitatge d'uns 80 m2 una mitjana de 734 euros al mes, mentre que ara el mateix espai costa 1.170 euros al mes.

«La demanda d'habitatge en lloguer ha crescut amb força a Espanya en els últims anys i això ha portat que els preus creixin molt en poc temps. Aquest fet, sumat a l'escassetat d'oferta d'habitatge en lloguer, explica els grans increments que estem registrant. De fet, en nou comunitats autònomes s'han superat durant els últims mesos els preus màxims on s'havia arribat en els anys de la bombolla immobiliària», explica Anaïs López, directora de Comunicació de Fotocasa.

A més de Catalunya i la Comunitat Valenciana, hi ha dues comunitats autònomes més que superen l'increment del 50%. Es trata de Madrid, que ha experimentat un creixement del 57% i de les Canàries, on el lloguer s'ha encarit un 56% en els darrers cinc anys. On menys ha crescut ha estat a La Rioja (26%), Castella i Lleó (26%), Astúries (21%) i Extremadura (17%).