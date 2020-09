Girona no registra cap accident de trànsit mortal durant el mes d'agost

La província de Girona no ha registrat cap accident de trànsit mortal durant l'agost. Una situació que no es produïa des de l'any 2013, segons les dades recopilades per Diari de Girona.

Tot i aquesta nota positiva, cal dir que les víctimes mortals de sinistre viari des de principis d'any s'eleven a 16 a les comarques gironines. D'aquestes defuncions, tretze s'han produït en vies interurbanes i tres, en urbanes.

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que des de l'1 de gener fins al 31 d'agost d'aquest any el descens de víctimes mortals a les carreteres gironines -no vies urbanes- és del 31,6% respecte al 2019. En vies interurbanes s'han produït 13 morts el 2020, mentre que el 2019 van ser 19. Si la dada es compara amb l'any 2010, la reducció és del 68,3%. Fa 10 anys es van registrar 41 morts en accidents.



Una zona turística

Els mesos d'agost a les comarques gironines són per tradició amb morts a les carreteres. Ja sigui pel gran increment de mobilitat a la província per l'increment de ciutadans com també perquè s'hi mouen molts més vehicles i alguns d'ells, dels anomenats col·lectius vulnerables. És amb la bonança de l'estiu que hi ha més mobilitat de motos, bicis, entre d'altres. Si s'analitzen les dades dels últims mesos d'agost entre l'any 2020 i el 2013 es pot comprovar que el pitjor va ser el de l'any 2015. Cinc persones van morir en sinistres viaris a Campdorà, Girona, Vidreres, Ventalló i Palamós.

El 2013, en canvi, es va tancar amb zero morts. Mentre que l'agost de l'any passat també va ser un any força positiu, ja que es va registrar una sola defunció, en aquest cas a Riudellots de la Selva.

La mateixa xifra es va donar el 2014, amb un accident mortal, que va tenir lloc a Sant Hilari Sacalm. L'any 2017 per la seva banda, va deixar quatre morts : dos en terme municipal de Girona, un al Port de la Selva i un a la Vall d'en Bas. Mentre que el 2016 la xifra es va reduir i els sinistres viaris van deixar tres defuncions en aquest període estival. Una d'ells a Vidreres, l'altra a Gualta i per últim, una a Garrigàs.

Per trobar l'últim accident de trànsit mortal a les comarques de Girona d'aquest 2020 cal anar fins al dia 29 de juliol a la vila de Blanes. En aquest cas, el sinistre viari va ser de caràcter urbà. El conductor d'una furgoneta va perdre la vida després de xocar contra un camió al vial que uneix Lloret amb Blanes.



La meitat de morts: juliol i febrer

Cal dir que el mes de juliol va ser especialment negre a Girona, ja que en sis dies -entre el 23 i el 29 de juliol- es van registrar quatre accidents de trànsit amb el resultat, de quatre defuncions.

De fet, el juliol s'ha convertit juntament amb el febrer amb la pitjor època pel que fa a la mortalitat a la província de Girona. De fet, ambdós mesos de l'any acumulen la meitat de totes les defuncions (8) per accident de trànsit que hi ha hagut entre gener i agost. I és que el febrer també es va tancar amb quatre morts en quatre accidents. Pel que fa als col·lectius vulnerables, fins al 31 d'agost a les comarques gironines han mort tres motoristes, un ciclista i un vianant.



Campanya preventiva

Precisament aquesta setmana, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb les policies locals Catalunya una campanya preventiva de protecció i control de vianants en zona urbana. Es tracta de la segona campanya d'aquest tipus que es realitza aquest any i busca prevenir els atropellaments. La campanya posa l'accent en combatre tant els comportaments dels conductors però també les conductes no segures dels mateixos vianants.