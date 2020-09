Gombrèn vol obrir un debat amb els veïns sobre la reobertura de l'escola de cara al curs 2021-2022

L'Ajuntament de Gombrèn vol obrir un debat amb els veïns sobre la reobertura de l'antiga escola Hug de Mataplana, tancada des de fa més de vint anys. Fa unes setmanes es va saber que era un dels deu municipis gironins que havien demanat al Departament d'Educació recuperar l'escola rural, unes peticions que s'estudiaran cas per cas. Si bé no hi ha novetats des de la Generalitat -hi havia prevista una reunió a finals d'agost que s'ha ajornat-, el consistori dona per fet que haurà de ser a partir del curs 2021-2022 perquè caldria fer-hi obres de millora. Abans, però, volen saber si els veïns ho creuen necessari perquè hi ha diversitat d'opinions.

Que Gombrèn figuri a la llista de municipis interessats en reobrir l'escola rural tancada des de fa anys és una oportunitat per posar el tema sobre la taula i debatre-ho "a fons" amb els veïns. Així ho creu el seu alcalde, Cèsar Ollé, que explica a l'ACN que "no hi ha res dat ni beneït" i que volen fer un debat ampli amb tot el poble. "Fins i tot amb els regidors hi ha una certa divisió", admet. Veuen poc probable haver de fer una consulta popular, com ja van fer l'any passat amb el tema de les campanes de l'església, per poder arribar a una conclusió entre tots.

Com a alcalde, però, ho té clar: "Un poble sense escola està mig mort". Explica que a aquest municipi de prop de 200 habitants ja fa anys que està perdent serveis amb el tancament d'establiments i creu que la reobertura de l'escola, que podria acollir infants d'altres municipis del costat, seria un revulsiu. Tot i això admet que hi haurà aspectes a abordar, com ara una inversió en millores amb el suport de la Generalitat. Segons detalla, "cal adequar l'antiga escola perquè fa més de vint anys que està tancada". I valora molt positivament que Educació estigui disposada a estudiar-ho.

Segons el cens actual, hi ha una vintena de joves en edat escolar però menys de la meitat estudien a primària. Actualment van a escoles de Campdevànol i Ripoll i tenen cobert el transport escolar i el menjador, una despesa que assumeix el Consell Comarcal del Ripollès. Aquest és un dels motius pels quals algunes famílies s'han mostrat reticents a la reobertura de l'antiga escola de Gombrèn. "Se n'ha de parlar i si es decideix que no, serà que no", conclou el batlle.