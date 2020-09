L'hospital de Campdevànol prohibeix visitar pacients, excepte a pediatria, obstetrícia i usuaris amb demència

Davant l'elevat risc de rebrot de cobid-19 que hi ha al Ripollès, el Comitè de Crisi de la Fundació Hospital de Campdevànol ha aprovat mesures de prevenció i seguretat que s'aplicaran a partir d'aquest dimecres. Es prohibeixen les visites a pacients ingressats amb algunes excepcions, com són les àrees de pediatria, obstetrícia, pacients amb demència o trastorns cognitius i aquells usuaris que estiguin al final de la vida. En aquests casos, un cop l'acompanyant entri a l'habitació ja no podrà sortir-ne fins que es doni l'alta hospitalària al familiar. L'objectiu final és protegir "els pacients més vulnerables". Per això, tampoc hi haurà nous ingressos a l'hospital de dia sociosanitari i es faran PCR setmanals als usuaris d'aquest servei.

Entre les restriccions acordades a partir d'avui, també inclouen reduir al màxim les visites presencials a consultes externes d'especialitats i es reforçarà el seguiment i les visites telefòniques.

Per últim, els acompanyants de pacients que s'hagin d'intervenir quirúrgicament hauran d'esperar-los a fora de l'hospital. Un cop acabada la intervenció, se'ls avisarà telefònicament perquè puguin anar a recollir al pacient. "Confiem que aquesta sigui una situació transitòria i que la situació millori en les pròximes setmanes, però ara mateix és indispensable prendre mesures de prevenció i seguretat, tant pels pacients de l'hospital com pels professionals que hi treballen", es detalla en un comunicat.

Aquest hospital comarcal continua amb poca incidència de covid-19. Segons les últimes dades, hi ha un pacient ingressat i un treballador que s'està recuperant després de donar positiu. Des de l'inici de la pandèmia, hi ha hagut 10 defuncions, s'han diagnosticat 147 positius i s'han donat d'alta 74 usuaris.

