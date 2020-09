La Vall de Núria estrena una exposició que repassa l'evolució de l'estació a través de cartells publicitaris des de principis del segle XX. Sota el nom d' Art per fer història. Cartellisme de Vall de Núria, permet fer un recorregut visual per la història de l'estació, tot realçant aspectes com el santuari, els camins de muntanya i les pistes d'esquí o el cremallera. L'exposició es podrà visitar fins al dia 1 de novembre.