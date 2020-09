Olot no pot fer un centre educatiu a la Granja Soldevila

L'Ajuntament d'Olot ha hagut de renunciar al canvi d'utilitats que hauria permès fer a la Granja Soldevila un centre d'ensenyament d'oficis i altres funcions de formació professional.

L'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 27 de març de 2020, va adoptar l'acord inicial de modificació del POUM, «La Granja», redactada pels serveis tècnics municipals el mateix mes de març.

L'acord incloïa usos educatius. En el període d'exposició pública, s'han trobat amb el fet que el Departament de Territori i Sostenibilitat els ha informat de la impossibilitat de destinar l'edifici a utilitats educatives. Territori els ha informat que és impossible perquè en cas d'una inundació del Fluvià l'aigua es desbordaria en direcció a l'edifici. A partir d'aquesta previsió, el Departament no hi deixa fer activitats educatives. L'alcalde, Josep Berga, va indicar que l'edifici continuarà fent la funció de magatzem que ha fet fins ara.

L'aclariment del Departament de Territori i Sostenibilitat ha acabat amb una voluntat de diferents consistoris olotins de destinar la granja a funcions d'ensenyament professional.

El 2005, l'edifici havia estat proposat per acollir l'escola d'adults que està a l'edifici de l'antiga estació i el 2008 el volien convertir en un centre de formació professional integrat. Cap de les dues opcions va tirar endavant.

La Granja Soldevila és un edifici de 2.000 m2 que havia estat una factoria de producció industrial de productes d'origen agrícola, com ara llet envasada. El fet de ser de propietat municipal ha evitat que es deteriorés. Està al passeig de Sant Roc.



Molí d'en Climent

L'alcalde, Josep Berga (JuntsxCat), va explicar la situació de la Granja Soldevila. L'alcalde va desvetllar la situació de l'edifici la Granja Soldevila, arran d'una pregunta de la regidora de la CUP, Adriana Roca.

Roca també va demanar pel Molí d'en Climent i pel camp de futbol de les Mates. L'alcalde va explicar que han consolidat el molí però no per poder fer-ne ús i que pel camp de futbol de moment no hi ha pressupost.