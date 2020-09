Olot reforma la plaça de braus per poder-hi fer circ

«Era una activitat que teníem ganes de tirar endavant aquest estiu, però amb les noves normatives necessitàvem més espai». El regidor va concretar que necessitaven uns lavabos en condicions per al públic que va anar a la plaça i espais perquè els artistes de circ es poguessin canviar a cada actuació. Segons Sellabona, «vàrem millorar lavabos, vestidors i en vàrem habilitar de nous». Les obres de millora de la plaça de braus van anar a càrrec de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis i van ser fetes a la part interior de la plaça, on els artistes de circ també tenen un magatzem per guardar gronxadors de trapezi, barres d'equilibris, peses de forçut i roba de circ.

El portaveu del PSC, Josep Guix, va demanar per l'adjudicació d'unes obres de millora als lavabos de la plaça de braus.

L'Ajuntament d'Olot cada estiu presenta la programació del circ a la plaça. Són espectacles de diferents tècniques de circ (malabars, equilibris, trapezi i altres), que sovint es combinen entre elles. També hi ha música en directe, humor i altres elements de les arts escèniques.

La plaça de braus és un espai a l'aire lliure i amb molta capacitat d'encabir gent. De tota manera, l'àrea de Cultura de l'Ajuntament va haver de limitar l'aforament. Així, els espectadors havien de reservar entrada a la web d'Olot Cultura. Llavors, un cop eren dins de la plaça es repartien de manera que poguessin guardar distàncies de seguretat entre ells.

La plaça de braus va ser construïda el 1854. Resalta el fet que va ser construïda amb morter de calç i pedres volcàniques probablement del mateix volcà Puig del Roser, al damunt del qual s'assenta. El contrast entre el blanc de la calç i el negre cremat de les pedres dona a l'edifici un aspecte únic. Forma part d'un conjunt arquitectònic amb els edificis de l'Arxiu i la sala El Torín situats a la seva base.

Com a edifici no ha estat qüestionat mai. A més cada any la Junta d'Accionistes de la Plaça de Toros, fundada pels descendents dels olotins que la van construir, demana a l'Ajuntament que la mantingui en condicions. Ho fa sense entrar en la polèmica dels espectacles taurins, els quals no es fan al recinte des del 2015. Abans, l'Ajuntament havia deixat de fer curses de braus. De tota manera, els taurins sempre han reclamat tornar-ne a fer.