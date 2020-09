El «rent a car» salva les matriculacions de vehicles a Girona durant l'agost

El rent a car ha salvat els mobles del sector automovilístic aquest agost a Girona. Segons les últimes dades publicades per l'Associació de Fabricants d'Automòbil (Anfac), les matriculacions de vehicles van augmentar un 3% a la província gràcies al canal de lloguer, que durant el mes passat va posar en circulació 128 automòbils; el mes anterior les matriculacions en aquest camp van ser inexistents.

Aquest increment ha decantat la balança cap als números verds en nombre de nous vehicles. De fet, Girona és l'única província de Catalunya que ha vist créixer les vendes de cotxes aquest agost. I això malgrat que les matriculacions de vehicles particulars i d'empresa han baixat un 10 i un 1,7%, respectivament. Unes caigudes que, no obstant això, són moderades en comparació amb les altres províncies catalanes. Per exemple, a Tarragona el mes passat es van matricular un 5% menys de vehicles, a Lleida un 11% i a Barcelona un 13,5%.

El repunt de Girona és un petit respir enmig de la gran crisi de l'automobilisme agreujada per la irrupció de la covid-19. Si mirem les dades acumulades dels vuit primers mesos de 2020, el panorama a la província no és tan optimista com el del mes passat. Les matriculacions han caigut un 35% de gener a agost. L'any passat a aquestes altures els fabricants ja havien posat en circulació més d'11.000 vehicles a les comarques gironines; aquest any la xifra és de 7.356.

Enmig d'aquesta caiguda generalitzada els vehicles elèctrics de mica en mica obren camí. Aquest 2020 les matriculacions d'aquesta tipologia d'automòbils han augmentat un 48%. Fins la data a Girona hi ha 221 de nous en circulació, mentre que l'any passat a les mateixes dates el número era de 149. També hi ha una pujada de matriculació d'híbrids (un 5,7%), que ja freguen els 974 vehicles aquest any.

Pel que fa a les preferències comercials dels gironins a l'hora de comprar un vehicle, el darrer informe d'Anfac revela que aquest any la marca més venuda ha estat Skoda amb 689 unitats fins l'agost. La segueixen de prop Hyundai amb 646 unitats, Volkswagen (532), Toyota (506), Kia (501) i Seat (490).