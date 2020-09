El turisme estranger cau un 67% a la província de Girona

Daltabaix turístic a les comarques de Girona el mes de juliol, en especial del turisme estranger, que ha caigut un 67% respecte al juliol de 2019. El descens -no per esperat, menys dolorós- no ha pogut ser pal·liat pel bon comportament del turisme nacional, que ha continuat allotjant-se als establiments gironins. Així, el passat juliol, l'ocupació hotelera ha caigut un 45,8%, en apartaments ha baixat un 39,5%, en càmpings un 37% i en les cases de turisme rural només un 3,3%. En global, el descens del turisme a les comarques de Girona ha sigut del 41,5%. Algunes zones de muntanya, com Ripoll i Olot, han assolit xifres hoteleres millors que l'any passat.

El coronavirus i les mesures que alguns països europeus han imposat als seus ciutadans si visitaven Espanya, així com la lògica por a visitar una de les zones d'Europa amb més contagis, ha fet caure el turisme estranger a Espanya, a Catalunya i a les comarques de Girona. I encara sort que, en el cas d'aquestes darreres, el principal mercat és el francès, que ha continuat en bona part arribant. Tampoc ha sigut aliè al daltabaix, segons confessaven aquest estiu alguns empresaris, el fet que Catalunya fos dels primers llocs a fer obligatori l'ús de mascareta en espais oberts. «L'endemà d'implantar aquesta mesura, es van anul·lar reserves», assegurava un empresari campista.

Sigui com sigui, el bon comportament del turisme nacional ha pal·liat lleugerament la desfeta del turisme estranger. Així, els hotels han perdut només un 12,5% de clients nacionals, mentre que apartaments de lloguer i càmpings han arribat a superar les xifres de juliol de 2019, en un 13,8% i un 18,7% respectivament sempre referides únicament a turisme nacional. Sens dubte que en això hi han tingut molt a veure les dificultats que aquest estiu hi havia per viatjar a l'estranger.



Un 81,6% menys a Catalunya

Catalunya va rebre al juliol 436.742 turistes internacionals, un 81,6% menys que en el mateix mes del 2019. Entre gener i juliol van arribar a Catalunya 2,75 milions de viatgers estrangers, fet que suposa una caiguda del 75,6%, segons les dades difoses ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En el conjunt d'Espanya, al juliol van passar aquí les seves vacances 2,4 milions de turistes (-75%), mentre que l'acumulat de l'any és de 13,2 milions (-72,4%).Malgrat aquestes xifres, les caigudes observades al juliol són lleugerament inferiors a les registrades al juny, quan després de dos mesos en blanc l'arribada de turistes a Espanya es va desplomar un 97,7% i la despesa realitzada per aquests, un 98,6%.