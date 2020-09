La UGT denuncia que la plantilla del SEPE és «clarament insuficient»

El sindicat UGT va denunciar ahir en un comunicat que la càrrega de feina del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) s'ha multiplicat per sis i que la plantilla continua «minvada» per les retallades en els darrers anys, amb polítiques com la no reposició d'efectius.

En aquest sentit, el sindicat explica que a Catalunya hi ha actualment 820 treballadors, dels quals 554 són a la demarcació de Barcelona, 96 a les comarques de Girona, 67 a les de Lleida i 103 a les de Tarragona. En un comunicat, UGT avisa que és una «plantilla clarament insuficient» en un context com l'actual i tot i que admet que s'han contractat treballadors per ajudar la plantilla en aquests moments adverteix que es tracta d'una feina «molt especialitzada i que no s'aprèn ràpidament».



Actualitzar-se contínuament

Segons el sindicat, la situació actual i les noves modalitats d'atenció obliguen el personal del SEPE a actualitzar-se contínuament per gestionar totes les ajudes a partir de noves lleis, atenent més persones desocupades, gestionant l'entrada de nous ERTOs, l'obertura i tancament d'empreses o contractes de pocs dies o fins i tot poques hores. «La feina per al personal del SEPE és ingent i canviant i sovint supera sis vegades la quantitat de treball que tenien abans d'aquesta pandèmia», lamenta UGT en un comunicat.

A tall d'exemple, assegura que una única oficina del SEPE ha registrat més de 6.000 expedients en un dia i sense que des de l'administració es reconegui la seva tasca per fer front a una «crisi sense precedents», assenyala UGT.