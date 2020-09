Un ajut de la Diputació permet millorar la piscina de Tortellà

L'Ajuntament de Tortellà ha fet obres de pavimentació i ha canviat part de la reixa perimetral i dues tapes d'embornals. També ha dut a terme la cloració de la piscina petita. Ha pogut fer les obres gràcies a una subvenció de 7.551 euros de la Diputació.

La piscina de Tortellà està situada a la sortida del poble en direcció a Argelaguer. Està voltada de vegetació i disposa de servei de bar i vestidors.

Es tracta d'un equipament molt concorregut pels veïns de la localitat i dels pobles veïns: Argelaguer i Sant Jaume de Llierca.

També és utilitzada per turistes que visiten l'Alta Garrotxa des de Tortellà i Sales de Llierca. Es tracta d'una part de la subcomarca que conté atractius com el castell de Sales i diverses cingleres que són utilitzades per fer escalada. També hi ha senderistes que fan servir la localitat com a lloc de trobada i sortida d'excursions.