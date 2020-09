La futura vacuna contra la COVID podria necessitar més d'una dosi

Una sola punxada de la futura vacuna contra la covid-19 probablement no serà suficient, segons una informació difosa dimarts per la cadena nord-americana CNN, que cita els assaigs clínics de les candidates més avançades. Els participants en aquests assajos estan rebent dues dosis, separades per tres o quatre setmanes. Això plantejaria una major dificultat de subministrament del fàrmac que surti al mercat i podria resultar dissuasiu per a una part de població.

Segons la peça signada per John Bonifield, Elizabeth Cohen i Dana Vique, els assaigs clínics realitzats als Estats Units dins de l'operació Warp Speed, finançada pel Govern nord-americà per accelerar l'accés de la població a una vacuna, la majoria de les sis companyies que han rebut diners han utilitzat un sistema de doble dosi.

És el cas dels 30.000 voluntaris de la fase 3 tant de Moderna com de Pfizer. Moderna ha administrat les seves injeccions amb 28 dies de diferència; i Pfizer, amb 21.

Als Estats Units s'espera que la companyia AstraZeneca, en la qual ha confiat la Comissió Europea, comenci aquest mes els assajos de fase 3. Els assajos de fase 1 i fase 2 van emprar dues dosis administrades amb 28 dies de lapse.

El mateix passa amb Novavax, mentre que en els pròxims assajos de fase 3 de Johnson & Johnson -en els quals participaran 150 espanyols-, alguns voluntaris rebran una dosi i altres, dos.

Una vacuna per totes les soques

La bona notícia és que una sola vacuna servirà probablement per a totes les soques del virus. Un ampli estudi de seqüenciació del SARS-CoV-2 sobre 18.514 variants genètiques de virus va trobar una diversitat de seqüències limitada, cosa que indica que una única vacuna hauria de ser eficaç contra totes les soques de virus que circulen actualment.

Així es suggereix en l'estudi liderat per Bethany Dearlove i publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS).

L'eficàcia de les vacunes no sempre s'acosta al 100%. Un estudi publicat a Nature suggereix que la de la grip no supera el 50%, atès que l'exposició al virus en el passat pot fer que la vacuna produeixi una reacció contra variants antigues de la malaltia i no contra els ceps desitjats, segons destaca una informació d' El País.

