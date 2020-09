Girona suma 82 nous casos positius de Covid-19 i una nova mort

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats de Covid-19 acumulats són 10.673 (82 més).

Des de l'inici de la pandèmia han mort 837 persones al territori (una més).

Hi ha 41 pacients ingressats (dos menys en comparació amb l'últim balanç), 10 dels quals a l'UCI (+1).

El risc de rebrot està en 127,9, mentre que la setmana del 17 d'agost va ser de 144,78. La del 10 d'agost, per contra, estava en 95,43. L'Rt és d'1,03 i la taxa de confirmats per PCR del 24 al 30 d'agost és de 63,49 per cada 100.000 habitants.

Ciutat de Girona

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot és de 204,58, mentre que la setmana del 17 d'agost va ser de 258,01. La velocitat de propagació del virus està en 1,04 (més que fa 24 hores), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 91,71 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.433 casos confirmats per PCR (10 més en comparació amb l'última actualització) i 1.936 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb set persones ingressades per coronavirus.

Salt

A la ciutat de Salt, on aquest dijous ha començat un cribratge, el risc de rebrot va a la baixa i se situa en 452,86, mentre que l'Rt està en 1,15. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 529 casos (10 més respecte a l'últim balanç) i 592 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats és de tres, una menys respecte a dimecres (cap a l'UCI).