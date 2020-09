L'Ajuntament de Besalú, decebut amb els ajuts del Pla Únic d'Obres i Serveis

La regidora de l'Ajuntament de Besalú Fina Surina (JuntsxCat) en declaracions a Olot Televisió, s'ha mostrat decebuda per l'import dels ajuts que el Pla Únic d'Obres i Serveis ha destinat a la localitat.

La primera tinent d'alcalde ha explicat que la resolució inicial del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya els ha atorgat 149.000 euros i l'Ajuntament n'havia demanat 370.000.

Amb la quantitat concedida, l'Ajuntament no podrà afrontar l'ampliació de la xarxa de clavegueram en alta, valorada en 371.741 euros. L'ampliació del clavegueram en alta estava prevista a la zona del pavelló poliesportiu i era per evitar inundacions.

Aprofitaran els ajuts per renovar els serveis que passen per sota el paviment del pont medieval. Es tracta d'una instal·lació posada fa molts anys que ha quedat antiga. Hi ha tubs de plom i cables vells.

Un altre projecte que ha quedat sobre la taula per culpa de la falta d'aportacions del PUOSC són les escales mecanitzades del grup del Mont.

Es tracta d'una urbanització de cases construïda a la dècada dels setanta que queda per sobre de la carretera que va a Figueres.

Per anar de la carretera fins a la urbanització s'han de pujar unes escales que tenen uns esgraons molt alts. La idea era posar-hi una escala mecanitzada perquè la gent ho tingués més fàcil.

També han hagut de posposar el trasllat de l'estació d'autobús de l'avinguda Lluís Companys a un lloc més ample.