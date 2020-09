L'alcalde d'Olot demana «responsabilitat» durant el cap de setmana que haurien de començar les Festes del Tura

L'alcalde d'Olot, Josep Berga, ha demanat "responsabilitat" a la ciutadania especialment aquest cap de setmana, quan haurien de començar les Festes del Tura. L'Ajuntament ha anul·lat la programació a causa de la pandèmia, de tota manera el focus està posat ara amb tota aquella gent que decideixi celebrar la festa major igualment i incompleixi les normatives sanitàries. Davant d'això, l'alcalde ha anunciat que s'ha organitzat un "dispositiu especial" que engloba la Policia Local d'Olot i els Mossos d'Esquadra. Hi haurà cotxes "patrullant pel centre i els entorns i faran tot tipus de controls per evitar aglomeracions", ha avançat Berga. A més, ha avisat que "la gent que incompleixi" les recomanacions sanitàries "serà sancionada".

Aquest divendres hauria de celebrar-se el tret de sortida de les Festes del Tura d'Olot, però l'Ajuntament ha decidit anul·lar-les a causa de la pandèmia. De tota manera, l'alcalde de la capital garrotxina, Josep Berga, ha demanat "màxima responsabilitat" a la ciutadania per no celebrar les festes al carrer durant la nit i incomplir les normatives sanitàries.

Berga ha recordat que els olotins tindran festa els propers dies perquè es van marcar com a festius locals amb l'aprovació del calendari, però que aquest any hauran de ser "dies normals" a causa del coronavirus. L'alcalde ha anunciat que "no hi ha cap acte programat" i per això vetllaran perquè no es produeixin aglomeracions als carrers i perquè els bars i restaurants tanquin a la una de la matinada, tal com marca el PROCICAT.

Josep Berga ha assegurat que la decisió d'anul·lar completament les Festes del Tura va ser "difícil", però volien evitar "un efecte crida" de gent que viu fora de la capital. Habitualment hi ha molta gent de fora d'Olot, especialment joves, que van als concerts i gaudeixen de la festa major. Per això, van pensar que si es mantenien els concerts tot i fer-los amb aforament reduït, hi hauria molta gent "sense entrades als concerts que vindria igualment" i suposaria "un risc" per a la salut col·lectiva.

De tota manera, l'alcalde ha avançat que ja preveuen que hi haurà gent que no complirà les restriccions sanitàries. Per aquest motiu ha anunciat que han dissenyat un dispositiu policial especial de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra per "evitar aglomeracions". Durant quatre nits, es faran patrullatges al centre d'Olot i també als entorns i es faran "tot tipus de controls". El batlle d'Olot s'ha mostrat taxatiu amb "la gent que incompleixi" les recomanacions i ha avisat que "serà sancionada".

Berga ha remarcat que "tots sacrifiquem les festes", per això creu que "seria injust" que per "la irresponsabilitat d'uns pocs" s'hagués de tornar a una situació de confinament. Per l'alcalde això suposaria una afectació "molt important" per a l'economia de la ciutat ja que podria comportar una reducció d'aforaments i de facturació dels bars restaurants i comerç. "Tot depèn de nosaltres", ha advertit. "El que ens hi juguem és molt", ha advertit Josep Berga, "tots vam viure l'episodi en què cada dia es moria gent a la ciutat i no es pot repetir".