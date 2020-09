Olot manté part dels actes religiosos de les Festes del Tura suspeses

La processó de la Mare de Déu del Tura aquest any no es farà.

La processó de la Mare de Déu del Tura aquest any no es farà. foto: Arxiu ddG

Olot mantindrà part dels actes religiosos de les Festes del Tura. Segons ha exposat la parròquia de Sant Esteve, tot i que les Festes del Tura d'aquest any han quedat suspeses per motiu de la covid-19, la parròquia mantindrà la major part dels actes religiosos que es fan cada any mentre duren les Festes.

No hi haurà la processó del dia 6 de setembre, diada de la Verge, quan la imatge de la Mare de Déu arribava a la plaça Major, poc abans de la irrupció dels gegants. Sí que hi haurà la missa dedicada a la Mare de Déu del Tura amb assistència del bisbe i de les autoritats. Tampoc hi haurà l'ofrena floral del primer dia, quan les entitats feien l'ofrena al final d'una Missa acompanyada amb coral al Santuari de la Mare de Déu del Tura.

Sí que es mantindrà el Quinari de la Mare de Déu del Tura. Són cinc dies d'actes religiosos dedicats a la reflexió. El dilluns, dia 7 de setembre, a les 12 hores hi haurà el repic de campanes. El dimarts, dia 8 de setembre, el Santuari de la Mare de Déu del Tura serà obert, al matí i a la tarda. Hi haurà dues misses i un rosari. A la missa, hi haurà el bisbe.