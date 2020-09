El Patronat endega una campanya per reactivar el turisme a l'hivern

Empresaris i professionals del sector turístic de la Costa Brava i el Pirineu de Girona participen en la segona part de la campanya «Bojos per tornar-nos a veure», amb què s'interpel·la el visitant amb missatges emotius i personals sobre el ventall de possibilitats que ofereix la destinació. La campanya, endegada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, es compon de quinze imatges gràfiques, sis de genèriques i nou de producte, i de quinze videoclips de 30 segons. Una simple ullada als clips i fotografies és suficient per observar que s'ha anat amb molt de compte que no s'hi vegin llaços grocs, pancartes, banderes o símbols independentistes.

La campanya durarà fins al 31 de desembre i comptarà amb publicitat exterior, programàtica i televisiva -com a TV3, amb un espot de la destinació-, i utilitzarà primordialment les xarxes socials.

El Patronat estima que «després d'una temporada d'estiu complexa en què l'activitat turística de les destinacions gironines no ha assolit els nivells d'ocupació i de rendibilitat previstos a inicis de 2020» s'han de dirigir « esforços i recursos en la reactivació turística per la temporada de tardor i hivern, malgrat la situació d'incertesa».