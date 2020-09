El risc de rebrot i la velocitat de contagi del virus baixen a Girona per segon dia consecutiu

Després de la forta davallada de dimarts, quan el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona va baixar nou punts, ahir es va confirmar la dinàmica positiva. Concretament, l'índex va experimentar un descens de set punts fins a situar-se en un valor de 125, malgrat que continua sent alt.

D'altra banda, la velocitat de propagació del virus també va baixar i es va situar en 1,03. Segons Salut, el paràmetre ideal hauria de ser inferior a 1, és a dir, que una persona infectada no n'arribi a contagiar cap altra, de mitjana. Per tant, el valor ja s'hi aproxima. Quant a positius, la millora també se segueix notant en el nombre de nous casos. Ahir se'n van notificar 62, dotze menys que el dia anterior. Malgrat tot, avui comencen els cribratges massius a Salt i a partir de dissabte –quan es començaran a tenir els primers resultats– s'haurà de veure si hi ha algun repunt de casos, tenint en compte que Salut durà a terme una gran quantitat de proves PCR per detectar possibles asimptomàtics. De moment, el risc de rebrot al municipi va a la baixa i se situa en 457,04, mentre que la velocitat de propagació del virus està en 1,17. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 519 casos –vuit més respecte a l'últim balanç– i 582 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 –cap en les darreres hores– i la xifra de pacients ingressats és de quatre, una menys respecte a dimarts i cap a l'UCI.

Finalment a tota la regió sanitària també va baixar la xifra d'hospitalitzats, ahir n'hi havia 43, tres menys en comparació amb l'últim balanç, nou dels quals estan a l'UCI, dos menys. Ahir tampoc es va notificar cap nova mort i el total es manté en 836.

Quant a municipis, Sant Feliu de Guíxols se situa en segon lloc després de Salt, tenint en compte el risc de rebrot dels municipis de més de 20.000 habitants o aquells en què Salut fa un seguiment actiu. Actualment l'índex és de 254,01, una xifra que empitjora els 225,74 de la setmana passada. La velocitat de propagació del virus se situa en 1,25, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 95,94 per cada 100.000 habitants.

Seguidament, Girona té un índex de rebrot de 180,84 i es manté la tendència a la baixa, després que la setmana passada arribés a 278,18. La velocitat de propagació del virus està en 0,93, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 85,02 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.423 casos confirmats per PCR –dotze més en comparació amb l'última actualització– i 1.926 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb quatre persones ingressades per coronavirus.

Mesures al Ripollès

Ahir, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el CPE Abadassenc van decidir tancar la piscina municipal per l'augment de positius de coronavirus que hi ha hagut al municipi els darrers dies. L'activitat, que només estava oberta als socis i amb limitació d'aforament, quedarà suspesa fins a la temporada vinent si l'evolució de la pandèmia ho permet. El tancament s'ha fet quatre dies abans del que estava previst aprofitant també la baixada de temperatures per les pluges dels últims dies.

L'Ajuntament subratlla la necessitat de «vetllar per la salut pública i evitar nous contagis». En les últimes dues setmanes s'han detectat quatre rebrots en entorns propers de familiars i amics i s'està fent el rastreig dels contactes i aïllaments.

De fet, Sant Joan de les Abadesses és el municipi de la comarca del Ripollès més afectat pel coronavirus, actualment.