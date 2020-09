Un terratrèmol de magnitud 3,5 es fa sentir a l'Empordà

Un petit terratrèmol de magnitud 3,5 es va fer sentir ahir de matinada a l'Empordà. L'epicentre es va situar mar endins, concretament, davant la Costa del Baix Empordà.

Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic (ICG) de Catalunya el terratrèmol es va notar lleugerament per la població que viu entre l'Alt i el Baix Empordà però en cap cas va causar danys.

El sisme es va produir quan passava un minut d'un quart de dues de la matinada, va tenir una magnitud de 3,5 i es va donar a una profunditat de cinc quilòmetres, a l'interior del mar. Concretament, a mar endins i segons les coordenades aportades pel ICG entre els municipis de Palamós i Castell-Platja d'Aro.

El fet que tingués lloc de matinada va fer que les reaccions dels habitants en aquestes poblacions no fossin gens nombroses a les xarxes socials com en canvi ha succeït en altres sismes que han tingut lloc a primera hora de la nit o el matí. Només hi havia algun missatge a Twitter d'alguna persona que deia haver sentit algun sotrac. D'altres que viuen a l'Empordà quan es va conèixer la notícia feien broma que no se n'havien adonat perquè dormien.



Segon terratrèmol en cinc dies

Les comarques gironines són un territori que pateix diversos terratrèmols durant l'any. Si bé la zona estrella d'aquests moviments sísmics és la comarca de la Selva, en els últims anys n'hi ha hagut alguns de consideració també en zones de l'Alt Empordà.

Sense anar més lluny, aquest divendres passat n'hi va haver un altre que va superar la magnitud 2 i del qual l'Institut Cartogràfic i Geològic (ICG) en va informar ja que la població el podia notar. Concretament, aquest va tenir lloc a la Selva interior, amb l'epicentre a Arbúcies. Va ser de 2,8 graus a l'escala de Richter i es va registrar quan passaven sis minuts de dos quarts de dotze de la nit. En aquest cas sí que va haver-hi més ressò de la gent de la zona a les xarxes socials i ciutadans de les àrees més properes a l'epicentre en van informar.