Tres encaputxats roben en una benzinera a Serinyà i fugen

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori que va produir-se aquest dimarts de matinada en una benzinera de Serinyà. Tres encaputxats van entrar a l'establiment i van emportar-se el calaix de la caixa enregistradora. Segons els responsables de l'establiment, a dins hi havia poc efectiu.

El robatori amb força va tenir lloc pels volts de tres quarts de dues de la matinada, els Mossos van tenir-ne coneixement arran de l'activació de l'alarma, que va saltar per l'acció dels lladres.

L'actuació dels delinqüents, que serien uns joves que anaven ben tapats del cap, va ser molt ràpida, d'un minut de durada i tot va quedar enregistrat a la càmera de vigilància que té l'estació de servei. Aquesta benzinera està situada a peu de la C-66, la via que uneix Besalú amb Banyoles.

Per accedir a la benzinera, els lladres van forçar la porta d'accés amb una palanca i no van ocasionar destrosses a l'interior, ja que van anar directes a robar el calaix. La sorpresa, però, va ser que no es van trobar gairebé cap euro. Arran dels fets els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. De moment no hi ha detinguts.

Dos robatoris en dos dies

Es dona el cas que el robatori es va produir l'endemà que un grup de lladres arrenqués i robés el caixer de CaixaBank de la població. Uns fets que d'entrada no tenen relació, ja que ambdós robatoris no sembla que siguin obra del mateix grup de lladres.

El robatori del caixer se sospita que és obra d'un grup criminal que ha comès diversos fets similars a Girona. Tenen un modus operandi molt clar: roben grues, les encasten en bancs i s'emporten el caixer. En el cas de Serinyà, però, no se'n van sortir del tot, ja que van haver de fugir amb les mans buides, ja que els Mossos d'Esquadra els van sorprendre en una àrea boscosa d'Argelaguer mentre estaven intentant obrir el caixer automàtic acabat de robar. Van fugir corrents pel bosc i des de llavors, se'ls busca. El caixer i la grua es van recuperar.