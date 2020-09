Tres regidors de Junts per Figueres migren al partit de Marta Pascal

La sagnia de baixes al Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDeCAT) que s'ha iniciat a Catalunya i a la província de Girona des que es va fer pública fa pocs dies la demanda interposada contra el partit de Carles Puigdemont encara no ha quallat. El següent capítol té lloc a Figueres, on ahir tres regidors del grup municipal de Junts per Figueres (Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández) van anunciar que s'integraran al Partit Nacionalista de Catalunya, que presideix Marta Pascal.

Només el cas d'Arbolí, segon a la candidatura, suposa una baixa del PDeCAT, ja que tant Albert com Fernández van entrar al grup com a membres independents. Tots tres van presentar-se a les eleccions municipals del 2019 amb Junts per Figueres, i tot i migrar al PNC es mantindran al mateix grup municipal que lidera Jordi Masquef. D'aquesta manera, el portaveu de la formació és l'únic dels regidors municipals que mantindrà el carnet del Partit Demòcrata, ja que la resta de membres són independents, de Junts o del PNC. La formació, actualment és a l'oposició i té vuit regidors a l'Ajuntament.

En declaracions a Diari de Girona, Arbolí va aclarir que la seva baixa del PDeCAT està motivada per l'evolució que ha tingut lloc els últims mesos al panorama polític català per ocupar els eixos centreesquerra i centredreta: «Per convicció personal vaig decidir fer un pas i situar-me en un projecte on em sento més còmode», va exposar. Els successos que han marcat els últims anys i que han dividit el sobiranisme català han marcat aquesta decisió: «Estem vivint una crisi sanitària i política, i ha arribat el moment de posar en marxa qüestions prioritàries i evitar la confrontació», i va assegurar que «el país necessita respostes reals». Arbolí ja ha comunicat la seva baixa a la gerència del partit a Figueres i al president de la formació, David Bonvehí. Aquesta renúncia també implica la seva desvinculació al càrrec d'assessor del PDeCAT que ocupava a la Diputació de Girona. La baixa d'Arbolí és rellevant perquè és el primer regidor gironí en actiu -i dels primers a escala catalana- del PDeCAT que ha migrat al PNC, ja que fins ara la majoria d'adhesions han estat a favor del partit de Puigdemont.

En un comunicat del PNC, Albert -la tercera a la candidatura-va exposar que la seva incorporació significa «el compromís amb un projecte polític que, més enllà de no renunciar a la quota més gran de llibertat possible pel país, respon amb una visió moderna i ambiciosa als nous reptes (...)». Fernández, que ocupa el novè lloc del grup, va afegir que la nova formació política a la qual s'adhereix «prioritza un model de país basat en el progrés econòmic i social (...)».

Junts per Figueres, intacta

Junts per Figueres va donar suport als últims moviments dins del grup a través d'un comunicat on va reivindicar-se com a formació «transversal i aglutinadora de diferents sensibilitats», tot assegurant que «va més enllà de les sigles dels partits polítics» per prioritzar el projecte de ciutat. De fet, tant la formació com els membres migrats s'han mostrat còmodes amb la seva pertinença al mateix grup.

D'aquesta manera, el partit s'emplaça fora de la polèmica generada en l'àmbit català -el PDeCAT calcula que ha perdut un 7% de militància- i es presenta com un model de «pluralitat per tot el país» per l'espectre ampli de colors polítics que integra.

Tot plegat arriba dos dies després de la baixa de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i de la dimissió de l'executiva del PDeCAT de la ciutat. La crisi del partit de Bonvehí també ha esquitxat la demarcació gironina, amb la dissolució de dues executives comarcals (Alt Empordà i Gironès) i l'estripada de carnet de la majoria dels diputats gironins al Parlament de Catalunya. El partit manté Narcís Clara al Parlament i Sergi Miquel al Congrés.