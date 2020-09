Bargalló admet incertesa en l'inici del curs escolar i diu que hi haurà canvis organitzatius

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va reconèixer ahir que el pròxim curs escolar serà «molt incert» i que «segurament acabarà amb una organització diferent de la de l'inici». Ho va dir durant la clausura de l'acte inaugural del cicle «L'educació en temps d'incertesa», que Educació ha organitzat com a acte institucional d'inici del curs 2020-2021, les classes del qual començaran el proper 14 de setembre.

Dirigint-se als docents, Bargalló va assenyalar que «venen temps de sacrifici», tot i que els va assegurar que el curs començarà el dia 14 «amb tota la seguretat i la convicció de defensar els drets dels alumnes».

De cara a l'obertura del dia 14, Bargalló va detallar que «tenim famílies amb por, d'altres d'il·lusionades amb anar a l'escola, algunes amb exigències, i també professorat espantat i també il·lusionat».

«A tots ells, des de la conselleria els volem transmetre que el risc zero no existeix» i que «el risc a l'escola és inferior a d'altres que hem assumit, com anar a la platja», va afegir Bargalló.

El conseller va afegir que la pandèmia «ha conculcat el dret a l'educació i la socialització dels nens», de manera que «cal tornar a obrir escoles i instituts», que a més són «motor en la lluita contra la crisi i dels canvis comunitaris».

La conferència inaugural del cicle va anar a càrrec del pedagog i investigador del Centre Nacional d'Investigació d'Itàlia Francesco Tonucci, que va assenyalar que la pandèmia ha provocat una «situació d'emergència» que reclama solucions educatives «valentes», com obrir la ciutat a l'escola i afavorir l'autonomia dels alumnes perquè els nens «siguin protagonistes». En la seva intervenció, Tonucci va assenyalar que «aprofitant el trauma que hem passat, hem de pensar en una escola diferent» en què no té sentit «pensar en recuperar el temps perdut».

L'expert va proposar crear taules al voltant de les quals s'asseguin escola, família, ciutat i alumnes per crear un nou pacte educatiu més compartit, on «les responsabilitats siguin compartides, cadascun assumint la que li toca».

Menjadors oberts

Bargalló també va anunciar que les cuines de les escoles seguiran funcionant fins i tot en el pitjor escenari en què no hi hagi activitat lectiva perquè els grups es troben en quarantena. El conseller va indicar que l'objectiu és seguir garantint l'alimentació dels alumnes vulnerables. «És evident que la millor manera de fer arribar el menjar que proporciona l'escola als alumnes que amb beca o per motius socials ho necessiten és el menjar mateix», va assegurar.

Així, tot i que no va concretar com es farà això, sí que es va mostrar contundent amb el fet de mantenir la cuina oberta. «Només tancaríem una cuina si les autoritats diguessin que aquella cuina ha estat l'origen d'un brot», va afegir.

D'altra banda, Bargalló va assenyalar que en l'escenari d'un confinament perimetral en una zona o municipi, els centres educatius es mantindran oberts per a la custòdia dels fills de treballadors essencials. Bàsicament afectaria centres de primària i llars d'infants. Només hi hauria dos casos en què es contempla que una escola no mantingui cap tipus d'activitat lectiva, però per contra romangui oberta per altres activitats. El primer és que tots els grups del centre es trobin en quarantena i per tant les classes siguin telemàtiques. El segon té a veure amb el confinament puntual d'un barri o municipi amb restricció de mobilitat, quan l'escola seria un lloc de guarda i custòdia per a fills de treballadors essencials.