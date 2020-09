Bisbe de Girona demana "una revisió profunda del procés" amb motiu de la Diada

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, suggereix als polítics independentistes catalans que facin "una revisió en profunditat del procés pensant en el bé comú per a la majoria de ciutadans", tenint en compte "la diversitat d'opcions sobre la configuració del país".

Així ho expressa en la carta dominical que publicarà el Full Parroquial de la diòcesi gironina diumenge que ve, sota el títol de "Catalunya: Reflexió, responsabilitat i oració", que Pardo ha escrit amb motiu de la propera celebració de la Diada de l'11 de setembre.

"Divendres dia 11 de setembre celebrem la Diada Nacional de Catalunya. Què ens suggereix com a ciutadans i cristians? M'atreveixo a proposar tres actituds: reflexió, responsabilitat i oració", comença el bisbe, que recorda que s'inicia un nou curs i "venim d'experiències molt doloroses i, alhora, d'experiències de gran humanitat".

Després de recordar l'esforç i entrega dels professionals sanitaris i treballadors dels serveis essencials durant la pandèmia, Pardo ret homenatge als morts i assenyala que no es poden oblidar "les ferides que la seva desaparició, sense possibilitat d'un comiat digne, han obert en familiars i amics; cal pensar en la vivència dolorosa dels malalts, i les dificultats del confinament per a les famílies".

"Conscients dels greus problemes econòmics de famílies, d'empreses, autònoms i del mateix país", el bisbe gironí considera que amb la propera celebració de la Diada "aquest moment també és una bona ocasió per reflexionar al voltant de l'anomenat Procés català, iniciat fa anys".

"L'experiència viscuda, les decisions polítiques assumides -més o menys encertades-, la responsabilitat manifestada per la majoria de ciutadans, la diversitat d'opcions sobre la configuració del país, la valoració dels resultats, ens demanen també una revisió en profunditat del procés, pensant en el bé comú per a la majoria de ciutadans", suggereix el prelat.

"Jo només m'atreveixo a suggerir -puntualitza- aquesta revisió tenint present la màxima de Sant Agustí: unitat en el fonamental, llibertat en l'opinable, i sempre caritat".

Pardo subratlla que una altra "lliçó que també hem après de l'experiència d'afrontar l'epidèmia ha estat la responsabilitat i l'esforç, que encara continua, amb el personal sanitari, dels servidors públics, els treballadors de tots els serveis essencials, i sobretot gràcies a la responsabilitat dels ciutadans que han complert les normatives establertes en cada etapa".

Segons el bisbe, "ara necessitem continuar sent responsables els uns dels altres i de tot el país".

"De quina manera?", es pregunta. "Vetllant -respon ell mateix- per la família, exercint la professió amb responsabilitat i professionalitat, exigint als polítics que governin i donin resposta a les necessitats de la vila, sense oblidar els més vulnerables".

"Caldrà decidir entre tots de manera democràtica i consensuada el model de país que asseguri millor el bé comú dels ciutadans. La responsabilitat és de tots, i cal exercir-la", diu el bisbe.

"Per què no demanar una solució justa que assumeixi un acord majoritari en relació amb Catalunya? Sembla difícil, però no oblidem que de moltes maneres Déu orienta el pensament i influeix en el cor per prendre decisions. Bona Festa Nacional!", Conclou el bisbe de Girona.