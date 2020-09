Els Bombers fan més rescats per l'increment d'activitat al medi natural

Les activitats al medi natural fa anys que van a l'alça a les comarques gironines. Anar a muntanya, fer un camí de ronda o anar d'excursió són sinònims de moltes de les pràctiques que la gent de la província realitza però aquestes han patit un increment exponencial arran dels efectes de la crisi del coronavirus. A Espanya es va decretar un estat d'alarma arran de la pandèmia –que va començar el 15 de març i va acabar el 20 de juny– i que va obligar a reduir la mobilitat i això va fer caure dràsticament els rescats i recerques.

A partir de l'aixecament de les restriccions, la gent va tornar a tenir ganes de lleure i el medi natural ha estat un dels espais estrella.

Això s'ha traduït sobretot amb més rescats i recerques dels Bombers de la Generalitat, ja que d'una banda, molts ciutadans no han anat a l'estranger a passar les vacances de l'estiu arran de la pandèmia i per tant, turistes vinguts d'altres zones de Catalunya i Espanya han optat per la província de Girona.

Analitzant les dades facilitades pels Bombers es pot veure com els mesos de juliol i agost acumulen molts dels serveis que han realitzat al medi natural. El turisme de proximitat en seria un dels motius, però també cal recordar que hi ha zones que s'estan ocupant per molta gent que fins ara no eren tan freqüents: rius, rieres i gorgs, han vist com també quedaven petits.

En aquests indrets, els Bombers també hi han hagut d'actuar. Aquest volum de feina es tradueix d'entrada en un increment del total de rescats anuals. Entre gener i juny els efectius desplegats a la Regió d'Emergències de Girona han realitzat 257 actuacions. Això representa un 3,6% més que l'any passat per les mateixes dates (248). Aquest increment també es dona en el total de Catalunya, en vuit mesos els efectius de salvament han realitzat 1.035 serveis, per contra dels 938 de l'any anterior.

Si mira per mesos, a Catalunya el juliol i l'agost han estat el període preferit per als visitants, amb 208 i 295 actuacions, respectivament. Aquesta és la mateixa tendència que s'ha registrat a la demarcació de Girona. A l'agost s'han realitzat uns 90 dels 257, és a dir, prop d'una tercera part de tot l'any.



Es tripliquen els serveis en rius

Durant l'estiu són habituals els serveis a muntanya i en territori marítim. Però enguany hi ha hagut una eclosió dels que han tingut lloc en medi fluvial, és a dir, en rius i gorgs. Concretament en vuit mesos, els Bombers hi ha realitzat 15 serveis, quan l'any passat en van ser cinc.

Un altre aspecte que va preocupar els Bombers especialment en els dies posteriors al confinament va ser l'increment de recerques de persones, ja que se'n van produir de persones que estan fortament desorientades o que pateixen malalties que en haver estat en espais tancats durant molts dies es perdien.

Concretament, en vuit mesos s'han realitzat 68 serveis d'aquesta tipologia arreu de la Regió d'Emergències de Girona. Les comarques que han concentrat més actuacions són les de l'Alt Empordà i el Ripollès, amb 15 serveis cadascuna. El tercer punt de la demarcació amb més serveis és el Baix Empordà, amb nou.



El salvament de muntanya

Anar a la muntanya si no es va ben equipat, no es tenen en compte les condicions meteorològiques o ja sigui només perquè es pateix un accident, pot acabar desencadenant un rescat per part dels Bombers. En aquests espais els especialistes del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) han tingut molta feina aquest any i han hagut de fer fins a 139 actuacions. Es tracta d'uns rescats que s'han concentrat sobretot al Ripollès (41) i al Baix Empordà (31).

En els mesos d'estiu, en canvi, els rescats en medi marítim s'han focalitzat sobretot en camins de ronda. Enguany els Bombers ja hi ha han realitzat 35 serveis, quan encara queden unes setmanes d'estiu i si hi ha bonança, encara podrien anar més a l'alça.



1.035 serveis a Catalunya

A Catalunya, els rescats també han patit un increment i en vuit mesos, s'han situat en 1.035 casos. S'ha de destacar que el rei dels serveis és el rescat de muntanya, amb 655 actuacions. Els Bombers han hagut de fer moltes sortides en zones de muntanya com el Pedraforca, Montserrat però també en àrees del Pirineu gironí, com Setcases o Queralbs. El segon servei al medi natural amb més actuacions és la recerca de persones perdudes. Entre gener i agost, el cos de salvament ha realitzat 259 cerques de persones. Un servei que també crida l'atenció és del dels medis fluvials, amb 57 casos per davant dels 23 de l'any passat.