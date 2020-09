Un brot a una residència d'Olot afecta dotze usuaris i quatre treballadores

Un brot de coronavirus a la residència Montsacopa d'Olot afecta dotze usuaris i quatre treballadores, que han donat positiu, segons va informar ahir el consistori de la capital de la Garrotxa. Els responsables del centre ja han aplicat els protocols necessaris i han aïllat els residents, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Dimarts d'aquesta setmana, es va detectar un positiu per coronavirus entre les treballadores. Arran d'aquest cas, els serveis de Salut van realitzar proves PCR entre els usuaris i professionals del centre dels possibles contactes. Les proves han confirmat dotze casos de residents positius per coronavirus i, com a conseqüència, tots els usuaris s'han aïllat a l'espai habilitat del geriàtric per tal de poder realitzar correctament l'aïllament.

També s'han detectat quatre casos positius entre professionals del centre. Des del Departament de Salut es realitza un seguiment de les persones que s'han hagut d'aïllar i també es portaran a terme proves a la resta de residents i professionals. D'acord amb el Pla de Contingència per fer front a la covid-19 que ha activat la residència, s'ha sectorialitzat un espai de les instal·lacions i s'acorden la resta d'actuacions de forma coordinada amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i Salut.



Repunt a Girona

Després de dos dies a la baixa, ahir la Regió Sanitària de Girona va registrar un repunt de 82 casos, una vintena més que el dia anterior, i del risc de rebrot, dos punts més que dimecres. A més, després de setmanes sense notificar-ne cap, ahir es va sumar una nova defunció i el total ja s'enfila a 837.

La velocitat de propagació del contagi és d'1,03 i la taxa de confirmats per PCR del 24 al 30 d'agost és de 63,49 per cada 100.000 habitants. Fins ahir, hi havia 41 pacients ingressats –dos menys en comparació amb l'últim balanç–, deu dels quals estan a l'UCI, un més.

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot és de 204,58, mentre que la setmana del 17 d'agost va ser de 258,01. La velocitat de propagació del virus està en 1,04, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 91,71 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.433 casos confirmats per PCR –deu més en comparació amb l'última actualització– i 1.936 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb set persones ingressades per coronavirus.

A la ciutat de Salt, on ahir va començar un cribratge, el risc de rebrot va a la baixa i se situa en 452,86, mentre que la velocitat de propagació del contagi està en 1,15. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 529 casos –deu més respecte a l'últim balanç– i 592 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 –cap en les darreres hores– i la xifra de pacients ingressats és de tres, una menys respecte a dimecres –cap a l'UCI.



Mesures de consistoris

D'altra banda, els Ajuntaments de Sant Hilari Sacalm i de Llagostera van informar ahir a través de les xarxes socials que en els darrers dies s'han detectat alguns casos aïllats de coronavirus als municipis. És per això que han fet una crida a la ciutadania perquè extremi les mesures de precaució per frenar el contagi.

Finalment, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i les entitats del municipi han decidit suspendre la Festa Major que s'havia de celebrar del 10 al 13 de setembre per l'increment de casos de covid-19 dels darrers dies. En les dues últimes setmanes, s'han detectat quatre rebrots d'entorns familiars i s'està fent el rastreig i els aïllaments. Des del consistori assenyalen que la decisió s'ha pres de forma unànime i que tothom ha entès que la prioritat és la salut i evitar nous contagis. Segons les dades publicades del Departament de Salut, en les dues últimes setmanes el Ripollès ha passat de risc moderat de rebrot a un risc alt. En aquest període s'han fet 439 PCR, de les quals 35 han donat positiu.

Segons ha explicat l'alcalde, Ramon Roqué, durant les últimes setmanes s'havia treballat en la programació de la Festa Major per adaptar-la però s'ha hagut de suspendre.