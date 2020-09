Cinquè robatori de l'estiu en una piscina de la Garrotxa, ara a la Vall d'en Bas

La comarca de la Garrotxa ha tornat a patir un robatori en una piscina municipal. Durant aquest estiu se n'han produït cinc en diversos municipis de la comarca.

En aquesta ocasió l'equipament que ha patit les conseqüències és el de la Vall d'en Bas. La piscina municipal està situada al nucli de Sant Esteve d'en Bas. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot tenen oberta una investigació pel robatori amb força.

El robatori es va produir la nit de dimarts a dimecres i els lladres van entrar al restaurant de l'equipament municipal, situat al carrer de la piscina. Concretament, els individus van forçar una de les reixes d'accés al recint esportiu. Posteriorment, per entrar a la zona del restaurant, van trencar un dels vidres i van accedir-hi.

Van remenar la zona però finalment no van aconseguir emportar-se cap botí. Amb tot, però, els lladres van deixar rastre a la zona ja que la policia va trobar-hi algun vestigi i sang, que podria conduir-los cap als delinqüents. Els Mossos van anar la mateixa nit dels fets fins al punt del robatori però per ara no han aconseguit localitzar els individus que van entrar a les instal·lacions. Es dona el cas que sovint aquest tipus de robatoris els causen individus que el que cerquen és fer més un acte d'incivisme o una bretolada.



Altres casos

Tot i això, aquest és el cinquè que hi ha hagut a la Garrotxa. Sobretot s'han centrat en els mesos d'agost i setembre. Els municipis afectats han estat els de Besalú, Montagut i Tortellà. En tots els casos els lladres han entrat a les piscines municipals per robar-hi i majoritàriament, han aconseguit emportar-se algun botí.

A Montagut, per exemple, aquest agost hi van robar dos dies. En un dels casos van robar la caixa enregistradora i una tauleta electrònica que tenien per controlar les entrades del recinte. A Tortellà, en canvi, van sostreure la caixa enregistradora i gelats.