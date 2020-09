L'interès per estudiar informàtica col·lapsa els cicles formatius

L'institut Bosc de la Coma d'Olot pocs dies abans de l'inici de les matriculacions té en oferta 25 places del cicle formatiu de Sistemes Informàtics i xarxes. Han estat 40 els alumnes que amb l'ESO finalitzada han demanat plaça. Per això, 15 alumnes, almenys, es quedaran sense poder iniciar estudis d'informàtica a Olot. El Bosc de la Coma és l'únic centre d'Olot que fa estudis d'informàtica.

El director del centre, Ramon Nicolau, ha explicat que són l'únic centre gironí que ofereix tots els cicles formatius, cosa que els fa tenir molta demanda. Així, han de seleccionar els alumnes per la nota obtinguda a l'ESO. Ha assenyalat que no és un fet d'aquest any, sinó que des de fa quinze anys el nombre d'alumnes puja.

Les alternatives d'obtenir plaça per un cicle d'informàtica en un centre públic de les comarques veïnes no són gaire esperançadores. A l'institut el Pla de l'Estany de Banyoles tenen coberta l'oferta amb 30 places donades i 4 aspirants poden quedar fora. A l'institut Cendrassos de Figueres asseguren que ho cobriran tot. També indiquen que molts alumnes abandonen els estudis per falta de vocació. Han avisat que molts alumnes relacionen els estudis amb els jocs i es troben amb matèries dures i poc divertides.

El cap de cicles de l'institut Rafel de Campalans a Anglès, Rubén Martínez, ha comptat 30 places d'oferta i 35 peticions. Ha explicat que cada dia li arriba gent interessada en els estudis d'informàtica. Segons ell, l'alternativa de matricular-se en una altra especialitat amb vincles amb la informàtica per no perdre l'any és força complicada. Fora de Girona, a l'institut Cerviànum de Torelló, prop d'Olot, tenen totes les places demanades i preveuen que en podrien deixar 7 fora. A Vic és l'únic lloc dins d'un radi de 40 quilòmetes que asseguren places concertades.

Alguns dels instituts consultats han valorat que els estudis d'informàtica són molt apreciats per la sortida professional que tenen.