Olot munta un dispositiu policial per evitar una festa major alternativa

L'alcalde d'Olot, Josep Berga, ahir, va informar de la posada en marxa d'un operatiu policial destinat a evitar una festa alternativa a les celebracions de les Festes del Tura suspeses i que havien de començar avui a les cinc de la tarda.

«Hi haurà patrulles i controls de la Policia Municipal i Mossos i la gent que incompleixi serà sancionada», va avisar. Va apuntar que els bars han d'estar tancats a la una de la nit i que no es poden fer grups de més de 10 persones.

Va recordar que les Festes del Tura tenen un efecte crida i atrauen gent d'arreu. Aquest efecte, segons ell, va ser clau a l'hora de decidir la suspensió de les festes. «No es pot controlar tanta gent», va dir. Encara que va precisar que als olotins no els agrada celebrar una festa amb mesures contra la covid.

Va explicar que les dades de salut van i venen i que ara a Olot no hi ha gent ingressada a l'hospital per causa de la covid.

Ha valorat que la celebració de les festes a pocs dies de l'inici del curs escolar hauria suposat tornar a un cicle de contagis imparable. Ha apuntat que ningú vol tornar als dies d'abril, quan cada dia hi havia morts de la covid.