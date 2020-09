Reconeixement a Pallach al mateix lloc on va donar classes

Una figura «polièdrica». Ahir es va inaugurar l'exposició que commemora el pedagog Josep Pallach a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. La mostra s'emmarca dins l'Any Pallach, un conjunt d'actes que rememoren el centenari del naixement de Pallach, una figura destacada tant en l'àmbit educatiu com en el polític.

Just fa 50 anys, el pedagog Josep Pallach havia tornat de l'exili i començava a impartir classes a l'edifici de la Casa de Cultura - aleshores era l'Estudi General de Girona. Unes classes de pedagogia que seduirien a tots els seus estudiants i en les quals «faltaven cadires». Així ho recordava ahir un dels seus antics alumnes des del mateix edifici, durant la inauguració d'una exposició que reconeix a Josep Pallach en la seva triple vessant: personal, educativa i política. Aquest alumne, Josep Maria Soler, és avui el president de la Fundació Pallach, que organitza l'Any Pallach, el centenari del naixement d'aquesta figura. Un pedagog que no només feia classes d'una forma innovadora i participativa, sinó que va treballar també per la formació dels mestres, i va implicar-se en l'àmbit polític, «amb l'objectiu que la política educativa estés al servei de la societat», tal com recordava ahir qui havia estat consellera d'Educació, Irene Rigau, que també va ser alumna seva. En una taula rodona, Rigau va parlar d'una figura «polièdrica», també recordada per Marta Ros, qui havia estat ajudant de Pallach mentre era professor a Girona, i en destacava la seva capacitat per «atrapar» l'interès dels seus estudiants. Després, Xavier Grassiot va parlar de la seva vessant política dins Reagrupament-PSC, on promovia el debat i la pluralitat d'idees.

La mostra, amb el títol «Josep Pallach (1920-2020): per l'educació i el compromís social» , es pot visitar a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona del 4 al 30 de setembre. Forma part dels actes de l'Any Pallach, que continuaran el 16 i el 23 de setembre en dues conferències on s'aprofundirà en les seves vessants com a pedagog i com a polític.

A la inauguració, també van participar el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, en el seu primer acte en el càrrec, i el vicepresident de la Diputació, Albert Piñeira, que va destacar la vigència dels valors de Pallach en la societat d'avui.