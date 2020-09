Torna «La Vuelta al Cole Solidaria»

Girona acollirà avui i demà la XII edició de «La Vuelta al Cole Solidaria», una iniciativa promoguda per Fundació Solidaritat Carrefour i Creu Roja que se celebrarà a escala nacional a 205 hipermercats de 48 províncies espanyoles. La campanya promou el lliurament de material escolar a milers de famílies en situació de risc social que estan travessant dificultats per poder fer front a la important despesa que suposa l'inici del nou curs escolar. Un escenari, de per si complicat en condicions ordinàries, que s'ha vist agreujat arran de la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia.

Carrefour arrenca aquesta edició amb la donació directa de 121.000 euros en material escolar. Amb aquests recursos estima donar cobertura a les necessitats de milers de nenes i nens en situació de vulnerabilitat de tot Espanya. Un punt de partida a què se sumaran les aportacions que realitzi la ciutadania en el marc de la present campanya.

Els hipermercats de la demarcació de Girona que participen en aquesta campanya de recollida són Carrefour Figueres Nou Centre, Girona i Olot.

La iniciativa vol reduir el gran impacte econòmic que suposarà l'inici del nou curs per a milers de famílies en situació de vulnerabilitat, i contribuir a assolir una educació inclusiva i de qualitat.