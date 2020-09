tornada a l'escola La Fiscalia General de l'Estat alerta de mesures penals contra l'absentisme escolar no justificat

La Fiscalia General de l'Estat (FGE) va alertar ahir que els casos d'absentisme escolar que no tinguin una justificació «clara i determinant» poden motivar accions penals contra els pares o tutors del menors. En una nota de premsa del Fiscal de Sala de Menors per unificar els criteris de les fiscalies provincials, l'FGE recorda que la desatenció «voluntària, injustificada i persistent» de l'obligació de dur els nens a l'escola comportarà les «conseqüències legals derivades de l'incompliment dels deures inherents a la pàtria potestat». En aquest sentit recorda que l'assistència presencial a classe de l'alumnat és una obligació «ineludible» per als pares o tutors dels menors afectats. El màxim responsable estatal de la Fiscalia subratlla, a més, que els centres educatius, quan detectin casos d'inassistència «voluntària i injustificada a les aules», seran els encarregats de comunicar a les respectives comissions locals o provincials d'absentisme aquests incompliments i de dur a terme els tràmits administratius pertinents. A més, va afegir que els casos sense justificació «clara i determinant» de l'exempció «motivaran» l'actuació de la Fiscalia contra pares o tutors.