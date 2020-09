Tres ferits en un accident de trànsit a la C-66 a Sant Ferriol

Un accident de trànsit a la C-66 a Sant Ferriol ha acabat amb tres persones ferides.

Dos vehicles han xocat per fregament mentre circulaven per aquesta via en sentit Banyoles, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

El sinistre viari ha tingut lloc a les nou del matí i ha causat algunes retencions.

Com a resultat de la col·lisió dels dos cotxes, tres persones han resultat ferides de poca gravetat.

El SEM ha evacuat els afectats amb ambulància, un d'ells a l'hospital Trueta i els altres dos, a l'hospital comarcal d'Olot.

Al lloc dels fets també hi han treballat els Bombers i els Mossos d'Esquadra.