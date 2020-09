La Fiscalia arxiva diligències per falsedats sobre la pandèmia

La Fiscalia de l'Audiència Nacional va arxivar ahir les diligències d'investigació obertes l'abril passat sobre un suposat delicte d'injúries i calúmnies al Govern central. La denúncia, que va interposar el grup parlamentari Unides Podem, va ser conseqüència de la difusió a través de les xarxes socials de fotografies i informació que podria ser manipulada amb l'objectiu d'imputar a l'executiu actuacions irregulars i ocultació a la ciutadania d'informació sobre el coronavirus. A l'escrit d'arxiu s'indica que la denúncia argumentava que aquests missatges tenien com a objectiu alarmar a la població, i s'enviaven a través de diferents vies i en un compte de Twitter. També es van denunciar fotografies falsament interpretades, que els denunciants qualificaven de delictes contra les altes institucions de l'Estat, desordres públics i integracó a organització criminal. La fiscalia refusa fer paral·lelismes amb altres casos com el del raper César Strawberry on la llibertat d'expressió tenia límis i arriba a dir que «en essència els missatges es corresponen a la realitat ja que estan morint milers de ciutadans pel virus».