Girona, setena província d'Espanya amb més morts a la carretera als estius

Les comarques gironines han registrat 80 morts a les carreteres durant els mesos de juliol i agost des de l'any 2010. Aquesta xifra situa, per tant, la província com la setena amb més mortalitat en vies interurbanes. Unes dades que només superen zones amb grans metròpolis com Barcelona (141), Madrid (138), València (104) Alacant (101), Sevilla (85), entre d'altres. A l'altra banda del rànquing hi ha les províncies amb menys sinistralitat. La província d'Àlaba és la que ha registrat menys defuncions. Concretament, set. Enguany, no hi ha hagut cap mort a les carreteres d'aquest punt del País Basc. La mateixa xifra positiva que l'any passat.

Durant els dos mesos que analitza la Direcció General de Trànsit (DGT) en el seu balanç de sinistralitat de l'estiu es pot observar que enguany, la província de Girona ha registrat quatre morts a les carreteres. De fet, totes s'han concentrat en el mes de juliol i en tot l'agost, sortosament no s'ha hagut de lamentar cap defunció.

Les del mes de juliol, de fet, van tenir lloc en només sis dies fatídics. Del 23 al 26 de juliol es van produir quatre accidents de trànsit mortals a Bescanó, Ger, Amer i Blanes.

Un any 2010 fatídic

Les dades de sinistralitat estival de la DGT que abracen onze anys mostren que el pitjor dels estius de la sèrie va ser el de l'any 2010. A la província de Girona van perdre la vida 15 persones en sinistres viaris. Cal recordar que l'any 2010 encara es permetia el pas de camions d'alt tonatge per l'N-II i l'Eix Transversal tampoc estava desdoblat. Unes vies que malauradament concentraven bona part de les víctimes mortals de les comarques gironines en aquella època.

Per trobar un altre any en què els morts es comptin amb dos dígits cal desplaçar-se fins a l'estiu del 2018, amb 12 persones mortes i el 2011, amb 10. En canvi, l'any amb menys defuncions va ser el 2014, entre el juliol i l'agost, van perdre la vida dues persones en sinistres viaris a les vies interurbanes de la província.

L'estiu d'aquest any 2020 serà recordat pel de la pandèmia del coronavirus. En el sector del trànsit això s'ha traduït en una davallada de la mobilitat a Girona, per la menor presència del turisme estranger.

Però tot i això, l'increment de les sortides de la gent local i el turisme de proximitat de molts catalans han fet que malauradament la xifra de víctimes mortals a les carreteres de la demarcació sigui la mateixa que l'any passat, amb quatre finats entre els mesos de juliol i d'agost.