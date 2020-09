Madrid segueix liderant el nombre de positius d'Espanya

El Ministeri de Sanitat va registrar 10.476 nous positius i 184 morts més per coronavirus a Espanya en comparació amb el total de casos confirmats dijous. Segons l'últim informe, publicat ahir, hi ha 498.989 casos confirmats per proves diagnòstiques des que va començar la pandèmia. Madrid continua encapçalant les noves infeccions i acumula 136.901 positius, 14.085 en els últims set dies. Per darrere de Madrid se situa Catalunya, que registra en total 114.987 casos per proves diagnòstiques, 5.763 en els darrers set dies.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia és Madrid amb 1.462 positius. La segueixen el País Basc (678), Canàries (363), l'Aragó (335) i Andalusia (314). La resta se situen per sota dels 200 casos i Catalunya, en concret, en registra 160.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 29.418 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 184 més que dijous. Segons l'últim informe, hi ha hagut 256 defuncions en els últims set dies, de les quals 94 a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut vuit.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 136.322 hospitalitzacions. En l'última setmana hi ha hagut a tot l'Estat 1.946 hospitalitzacions –389 a Madrid– i 151 ingressos a les UCIs, setze a Madrid. De les 1.946 hospitalitzacions en els últims set dies, 58 han tingut lloc a Catalunya, on hi ha hagut en el mateix període tres ingressos a l'UCI. Quant a les UCIs, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut a tot l'Estat 12.471 entrades.



Casos a una residència de Múrcia

El brot de coronavirus detectat per la conselleria de Salut de Múrcia a la residència geriàtrica Caser Alberedes de Llorca ja suma deu positius, vuit d'ells gent gran i dos treballadors de centre.

Fonts del Govern regional han indicat que un dels ancians afectats ha estat derivat a l'hospital Rafael Méndez de la ciutat, encara que no han precisat la gravetat del seu estat. Un equip del Servei Murcià de Salut s'està encarregant de l'avaluació clínica de tots els afectats i de la coordinació de les tasques de desinfecció i neteja de centre, en col·laboració amb els seus responsables i amb la conselleria de Política Social.

A Lorca també s'ha detectat un altre focus de coronavirus a la residència de discapacitats d'Apandis, amb quatre usuaris afectats i tres treballadors.

L'alcalde de Lorca, Diego José Mateos, es va reunir a la ciutat amb el director general de Salut Pública, José Carlos Vicente, i amb el gerent del Servei Murcià de Salut, Asensio López, per avaluar la situació de la malaltia al municipi.