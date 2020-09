Olot vol més policies contra l'ocupació i la llei li ho impedeix

L'augment de les ocupacions il·legals d'habitatges i locals va centrar la Taula de Seguretat d'Olot celebrada ahir. La reunió va ser presidida per l'alcalde, Josep Berga. Hi van assistir el subdelegat del govern, Albert Bramon, el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, i representants de la Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Bombers de la Generalitat.

L'alcalde, Josep Berga, va indicar que a Olot les ocupacions il·legals han incrementat en l'últim any. Va situar que a la demarcació de Girona en un any les ocupacions han pujat un 68%. En l'últim any, l'Ajuntament d'Olot ha fet seguiment de 90 pisos o locals en risc de ser ocupats.

Berga va explicar que les ocupacions injustificades acaben provocant alteracions a la convivència. Va posar l'exemple de famílies que han estat una vida per tenir un habitatge en propietat i viuen atemorits pels gossos perillosos i els excessos musicals del pis ocupat que tenen al costat. L'alcalde va considerar que s'ha de canviar la tendència a l'ocupació i va considerar que només serà possible amb canvis legislatius.

D'altra banda, Berga va plantejar que els actes delictius han tingut un petit increment en l'últim any. Va comptar que Olot va marcar 46 delictes per cada 1.000 habitants i el conjunt de la província, 63. Va indicar que l'any passat la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van tallar dues puntes de robatoris a domicilis: un en una urbanització a la carretera de Santa Pau i una altra deguda a una banda que només robava habitatges de gent de nacionalitat xinesa.

Berga es va queixar del fet que la llei de Sostenibilitat Pressupostària li impedeix contractar més agents de la Policia Local.

Vinculades a la delinqüència

El director dels Serveis Territorials d'Interior, Albert Ballesta, va precisar que només el 10% de les ocupacions són per situacions de vulnerabilitat. Va considerar que les ocupacions per necessitat han de ser tractades pels serveis socials.

En canvi, el 90% restant, segons ell, estan relacionades amb l'activitat delictiva. També va posar sobre la taula que aquest tipus d'ocupacions comporten punxades a l'aigua, el gas i l'electricitat; sorolls i la presència de gossos perillosos.

Va definir que instruccions de les Fiscalies de les Illes Balears i de València i una petició del Col·legi d'Advocats de Barcelona com una esperança de cara a modificacions del Codi Penal i dels procediments de la llei d'Enjudiciament Criminal. Va considerar que les claus per aturar les ocupacions són allargar la imminència del delicte d'ocupació en 48 hores, aclarir el destí de les notificacions judicials als responsables d'una ocupació i fer possible que els veïns puguin denunciar una ocupació per deixadesa de la propietat a un pis veí.

Ballesta va apuntar que Olot no és la ciutat de les comarques gironines més castigada per les ocupacions.