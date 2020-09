Els positius es tornen a disparar a Girona amb 111 casos i també pugen els ingressats

Després del repunt de dijous, es manté la tendència a l'alça de casos positius a la Regió Sanitària de Girona. Ahir es va registrar la segona xifra més elevada de la setmana i es va tornar a superar el centenar de casos. Això no passava des de diumenge, quan se'n van notificar 129. D'aquesta manera, ahir Girona va sumar 111 casos i el total ja s'eleva a 10.784. Paral·lelament, el risc de rebrot també va augmentar, tot i que l'increment no va ser tan pronunciat. Ahir era de 128,05, un punt més que el dia anterior. És cert que el risc de rebrot és més baix que la mitjana de la setmana passada, però continua classificant-se com a elevat, ja que està per sobre del llindar de 100.

La velocitat de propagació del contagi és d'1,02 i la taxa de confirmats per PCR del 25 al 31 d'agost és de 63,61 per cada 100.000 habitants. L'altra mala notícia és que van tornar a pujar els ingressats fins als 46, cinc més que dijous. Els crítics a l'UCI es van mantenir en deu.

Quant a municipis, actualment Banyoles és el que té la velocitat de propagació més elevada de Catalunya. Concretament, la taxa és de 2,88, això vol dir que una persona infectada en pot contagiar gairebé tres de mitjana. Segons els paràmetres de Salut, la xifra ideal s'hauria de situar per sota d'1. Cal tenir present que Salut analitza les dades dels municipis de més de 20.000 habitants a excepció d'alguns de més petits, ja que se'n fa un seguiment concret.

D'altra banda, tenint en compte el risc de rebrot, Salt se situa en quarta posició, després de Canovelles, Vic i Cornellà de Llobregat. Malgrat tot, va a la baixa i l'índex ja se situa en 450,14 mentre que la velocitat de propagació del contagi està en 1,12. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 535 casos –sis més respecte a l'últim balanç– i 598 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 –cap en les darreres hores– i la xifra de pacients ingressats és de quatre, una més que dijous.



Segueix l'afectació al Ripollès

El risc de rebrot continua sent molt elevat a la comarca del Ripollès, que on se situa en l'índex de 466,67. Només la supera les Garrigues, amb 721,87. Ara mateix, la comarca de la Regió Sanitària de Girona amb un risc de rebrot més baix és l'Alt Empordà, amb un índex de 54,27. Paral·lelament, la velocitat de propagació del coronavirus al Ripollès també és molt elevada, de fet, la que més de Catalunya. La taxa és de 2,9, una persona amb el virus pot arribar a infectar gairebé tres persones de mitjana. Tenint en compte aquest paràmetre, el Pla de l'Estany se situa en cinquena posició.