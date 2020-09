Presó sense fiança per als mossos detinguts per tràfic de drogues

El jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners va decretar ahir presó sense fiança per als tres mossos d'esquadra detinguts dijous al matí per la seva suposada vinculació amb una trama de tràfic de drogues.

L'operació Divisió d'Afers Interns (DAI) es va saldar amb cinc detinguts, els tres mossos, un home i una dona. El quart arrestat, que seria presumptament un traficant de marihuana que negociava amb els policies, també va ingressar a presó. La causa ja no està declarada secreta.

El fiscal Enrique Barata no descarta que els puguin acabar atribuint, també, un delicte de malversació per, presumptament, haver desviat droga sota custòdia policial per lucrar-se. Els advocats de la defensa ja van anunciar que recorreran la decisió del jutge, segons va explicar la defensa del caporal i d'un dels agents, Carles Monguilod: «El que farem immediatament es recórrer en apel·lació perquè l'Audiència de Girona ho reconsideri».

Un traficant ressentit

Segons fonts properes a la investigació, va ser un traficant que estava a la presó qui va denunciar la trama de tràfic de drogues suposadament orquestrada pels tres mossos d'esquadra. Segons va relatar a la DAI, havia fet tractes amb els policies –tots ells de la unitat d'investigació de la comissaria de Santa Coloma- i estava molest perquè no l'havien protegit i havia acabat detingut i entre reixes.

D'entrada, la DAI va atribuir la denúncia a ressentiment però quan van començar a investigar la informació aportada pel traficant, amb concrecions sobre trucades, operacions i whatsapps, van tirar endavant la investigació davant la presència d'indicis que apuntaven que estaven desviant marihuana decomissada per posar-la de nou en circulació a través de traficants. A principis d'any, la DAI va portar el cas a la fiscalia i al jutjat per poder acordar intervencions telefòniques. Una investigació que s'ha portat sota una discreció absoluta per evitar aixecar la llebre i alertar els policies investigats.

La darrera acció i que ha fet esclatar l'operatiu per detenir-los va ser aquesta mateixa setmana. La DAI va saber que els agents tenien intenció d'endur-se part dels 160 quilos de marihuana que havien intervingut agents de trànsit en una actuació. La droga estava dipositada en un contenidor que hi ha a l'exterior de la comissaria. Seguint el mateix «modus operandi», el caporal i un dels agents van anar a buscar cinc bosses de la droga, un moviment que va quedar enregistrat per les mateixes càmeres de videovigilància de la comissaria. Després, segons la vigilància, la van dur a casa de l'altre agent. Més tard, el quart investigat –un veí de la població que no és mosso- la va anar a recollir i se la va endur, suposadament, a una propietat que té a la població.

Aleshores, segons les mateixes fonts, els mossos investigats van portar un sac a la deixalleria. Aquesta maniobra, apunta la investigació, seria per fer veure que realment havien dut la marihuana a destruir però la DAI va intervenir l'única bossa que havien dut a la deixalleria i, a dins, hi havia les altres bosses ja buides i ni rastre de la marihuana. A més, durant una de les entrades i registres de dijous, van trobar una plantació de marihuana i droga. La investigació s'ha hagut de portar amb discreció i no es descarten més detencions perquè fins ara no han pogut prendre declaracions.