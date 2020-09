Bargalló admet que encara s'han d'adequar un 30% de les aules

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, va admetre ahir que un 30% dels grups de les escoles catalanes encara no s'ha adequat per tal de respectar la ràtio de 20 alumnes per classe. En una entrevista al programa Via lliure de RAC1 el conseller va explicar que un de cada tres grups estables estan acabant d'«analitzar» espais alternatius, ja que superen els 20 alumnes per aula marcades pel segon cicle d'infantil i primària.

En tot cas Bargalló va indicar que és un percentatge orientatiu i que entre «dilluns i dimarts» podrà donar la dada exacta. En aquest sentit va assegurar que ja s'ha detectat quins són aquests centres en tots els municipis, ja que la inspecció educativa va acabar l'escombrat centre per centre fa dos dies. Durant la setmana que ve es buscarà solucions extraordinàries, com ara espais alternatius, i en cas que sigui necessari es contractarà personal.

En qualsevol cas, Bargalló va assegurar que «el més important és tancar els grups, ja que és molt més segur un grup de 22 en una aula gran, molt ventilada i amb mesures d'higiene constants que un grup de 15 en una aula petita i poc ventilada». El conseller també va dir que entre les 5.455 escoles catalanes, de les quals unes 3.000 corresponen al cicle d'infantil, primària i secundària, hi ha casuístiques de tota mena.

Sobre la superació de les ràtios, Bargalló va precisar que els criteris són orientatius i que hi ha col·legis on no se supera aquesta ràtio i que quan es donen grups que excedeixen aquesta ràtio en un col·legi «en la majoria de casos no són tots» els grups.

Pel que fa a en quines circumstàncies s'hauran de tancar col·legis si es detecten casos positius de coronavirus, el conseller va dir que, en cas de trobar un segon cas positiu en una escola, els equips epidemiològics de cada zona analitzaran si el cas ve de fora de l'escola o no, i en funció d'aquest i altres criteris s'analitzarà si cal o no tancar un centre escolar en la seva totalitat.

D'altra banda, Bargalló va donar per fet que el 14 de setembre, quan tornaran a obrir les escoles catalanes, la majoria dels alumnes majors de 6 anys hauran de portar mascareta, donada l'evolució de la pandèmia a Catalunya.

Pel que fa a les extraescolars, Bargalló les va avalar sempre que es facin amb les mesures de separació i higièniques necessàries, perquè «en molts casos aquestes activitats són més necessàries que mai» després de l'etapa de confinament, va argumentar.

Malgrat això, va dir que està a l'espera que el Govern defineixi els protocols relacionats amb extraescolars de caràcter esportiu per saber com dur a terme aquest tipus d'activitats.

Pel que fa a les famílies que es neguin a portar els seus fills a l'escola aquest curs, va apuntar: «La fiscalia diu que els perseguirà. Nosaltres hem optat pel convenciment, com a pas previ a qualsevol actitud punitiva».

«Angoixa» per l'inici de curs

Catalunya en Comú Podem va carregar ahir contra el conseller d'Educació, Josep Bargalló, a qui acusen de «quedar-se en la diagnosi» dels problemes, però «no donar resposta» a la comunitat educativa.

La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, va assenyalar que professors, pares i alumnes estan «angoixats» a nou dies de començar el curs i va recordar que hi ha centres on no s'han rebaixat les ràtios, d'altres que no poden mantenir les distàncies de seguretat i que no han rebut els materials necessaris per començar el curs amb normalitat.

«Ens sembla molt bé que el conseller diagnostiqui però s'oblida de donar solucions», va lamentar Albiach. Tot plegat, en una trobada amb membres del món de l'hostaleria a Lloret de Mar.