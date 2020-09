Celaá sosté que les escoles són segures però que no hi ha «risc zero»

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va insistir ahir que les escoles seran l'espai més segur per als nens però que no hi ha «risc zero» pels contagis ni dins ni fora dels centres. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Celaá va remarcar que es treballa amb cura pel control higiènic sanitari i es va dirigir a les famílies per demanar que portin els nens a classe perquè «estaran ben cuidats».

La ministra va dir que el Govern està treballant per determinar com s'actua en cas que hi hagi un positiu a l'aula i els nens hagin de fer quarantena, i sobre els possibles ajuts als pares, però que «la conciliació no és una tasca específica de l'educació» i va desplaçar la responsabilitat a l'àmbit sociolaboral.

Amb tot, va garantir que hi haurà la «resposta adequada» per part de l'executiu de Pedro Sánchez: «Deixem que el Govern pensi i consolidi les seves propostes»,va indicar, i va referir-se al pla «Me Cuida» com a exemple de la tasca del govern.

Sobre la possibilitat que es comenci el curs i encara no s'hagi resolt com s'aborda aquesta qüestió, la ministra va dir que aquest executiu «mai espera molt» i que tampoc compten que aquestes situacions hagin de passar el primer dia de curs.

«Si per alguna cosa s'ha caracteritzat aquest govern és pel fet que des del principi de la pandèmia ve atenent les necessitats de les famílies, en múltiples àmbits», va defensar la ministra.